Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara "Siber Güvenlik" Eğitimi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların dijital dünyada bilinçli ve güvenli bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak amacıyla Mezitli Çocuk Kampüsü ile Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde "Siber Güvenlik" eğitim programı düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi yetkilileri tarafından gerçekleştirilen eğitim programında; çocuklara güvenli internet kullanımı, siber zorbalıkla mücadele, dijital ayak izi ve çevrim içi ortamda haklarını bilmenin önemi anlatıldı.

Büyükşehir, çocukları dijital dünyanın tehlikeli yönlerine karşı bilinçlendiriyor

Ortaokul öğrencilerinin ve Çocuk Kampüsü öğrencilerinin katılım sağladığı program kapsamında Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Duygu Akat Özkale, çocuk hakları ve dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik bilgilendirme yaptı.

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Dilber Öktem siber zorbalık eylemlerini detaylı örneklerle aktarırken, avukat Ronya Miray Dağ tarafından çocuklara dijital ortamda sahip oldukları haklar ve karşılaşabilecekleri riskler anlatıldı.

Eğitimin devamında Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi'nden polis memuru Murat Çam; güvenli ve bilinçli teknoloji kullanımı, siber güvenlik, dijital ayak izi, sosyal medya güvenliği ve internet ortamında karşılaşılabilecek tehlikelere karşı alınması gereken önlemleri aktardı. Güvenli internet kullanımına yönelik önemli ipuçları paylaşarak, çocukların bu konuda bilinçli vatandaş olmalarının önemine dikkati çeken Çam, acil telefon hatları ve çevrim içi ihbar adreslerini de paylaştı.

Eğitimin sonunda katılımcılara, Mezitli Çocuk Kampüsü Hobi Atölyesi'nde yapılan sukulent aranjmanları hediye edildi.

"Çocuklarda, siber zorbalık ve siber suçlar konusunda farkındalık yaratan bir eğitimdi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli Çocuk Kampüsü Sorumlusu ve Tasarım Robotik Kodlama Öğretmeni Merve Etiler Özer, kamu kurumları ve STK'larla birçok konuda iş birliği içerisinde olduklarını ifade ederek, "Bugün de Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Birimi ile Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimini konuk ettik. Ortaokul seviyesindeki çocuklara, siber zorbalık ve siber suçlarla ilgili farkındalık semineri verdiler. Çocuklarımız arasında internet kullanımı çok yaygın olduğu için, siber zorbalığa ve siber suçlara maruz kalabiliyorlar. Bu konularda farkındalık yaratmak bizler adına da mutluluk verici" dedi.

"Türkiye'de dijital ortamlarda gerçekleşen suç oranlarında maalesef artış gözleniyor"

Özkale; teknoloji çağında çocukların en çok maruz kaldığı suçların genellikle dijital ortamlarda gerçekleştiğini, Türkiye'de de bu konuda suç oranlarında maalesef artış gözlemlendiğini kaydederek, "Çocukların maruz kaldıkları ihmal ve istismar vakaları göz önünde bulundurulduğunda, yerelde ve adalet sistemi içerisinde bu konu üzerine daha çok çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bizleri davet edip eğitim talep etmesini çok kıymetli buluyoruz. Elimizden geldiğince, çocukların her türlü ihmal ve istismarına ilişkin konularda hukuki destek sağlamaya çalışıyoruz. Siber zorbalık, dijital ortamlardaki ihmal ve istismar vakalarını da oldukça önemli buluyoruz" diye konuştu.

Verilen eğitim sayesinde, çocukların dijital ortam konusunda farkındalığı arttı

Eğitime katılan öğrencilerinden Ece Selma Gençay, birçok konuda önemli bilgiler edindiğini belirterek, "Burada en çok dikkatimi çeken şeylerden biri şifre konusuydu. Ben genellikle şifreyi koyup hiç değiştirmiyordum. Burada şifrenin belli periyotlarla değiştirilmesinin daha güvenli olabileceğini öğrendim. Sınıf arkadaşım tarafından siber zorbalığa uğramıştım. O zaman ne yapacağımı bilemiyordum ve aileme söyledim. Şimdi siber zorbalığa uğrarsam neler yapabileceğimi daha iyi öğrendim. Bu seminerlerde öğrendiğimiz faydalı bilgiler, ileride çok işimize yarayacak" ifadelerini kullandı.

Mezitli Çocuk Kampüsü'ne gelen öğrencilerden Emir Kılıç, "Daha önce siber zorbalığa uğradığımı pek hatırlamıyorum, ama siber zorbalık da yapmadım. Çünkü çok kötü bir şey. Avukatlar gerçekten de çok güzel öğretti. Mesela hiç kimse bizim iznimiz olmadan fotoğrafımızı paylaşamaz ve bizim adımıza hesap açıp ileti gönderemez. Bugün bizim için gerçekten de çok faydalı oldu" dedi.

12 yaşındaki Necmi Yıldız, "Eğitim kapsamında siber zorbalık ve işimize yarayacak birçok bilgi anlattılar. Eskiden çok oyun yüklüyordum. Onların zararlarını öğrendim. Artık yüklemeyeceğim ve kuralları öğrendim. Sosyal medyayı daha iyi bir şekilde kullanacağım. Şifreleri nasıl koymamız gerektiğini söylediler. Evde şifremi değiştireceğim" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Mirasu Pehlivan ise "Güvenli internet kullanımını öğrendik. Birisi bize sosyal medyadan kötü şeyler yazdığında, şikayet için bir numara verdiler. Hakkımızı arayabilir ve savunabiliriz" diye konuştu.