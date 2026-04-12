Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Öğrencilere Destek… Adile Nisa Bakır, Engelleri Eğitimle Aşıyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde ücretsiz hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri; hem öğrencilerin geleceğine ışık tutuyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. Silifke Şubesi'nde eğitim alan görme engelli Adile Nisa Bakır, öğretmenlerinin gönüllü desteği ve sağlanan imkanlarla üniversite yolundaki engelleri bir bir aşıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezleri'nin başarısının somut örneklerinden biri, 12. sınıf öğrencisi Adile Nisa Bakır oldu. Görme engelli bir birey olan Adile Nisa, lise son sınıfa geçtiğinde dışarıdan eğitim desteği almak için özel dershanelere başvurdu ancak kabul edilmemesi üzerine derslerinde zorluklar yaşadı.

Araştırmalar yaparken öğretmenlerinin yönlendirmesiyle yeni bir kapı aralayan Adile Nisa, kendisi gibi görme engelli olan ve daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi'nden faydalanarak üniversiteyi kazanan Nazalin'in hikayesinden ilham aldı. Bu motivasyonla Silifke'de bulunan ücretsiz kurs merkezine başvuran Adile Nisa, ilk günden itibaren derslere dahil edildi. Muaf olmadığı tüm derslerden birebir eğitim desteği alan Adile Nisa, böylece eğitim yolculuğunda yalnız olmadığını hissetti.

Büyükşehir Kurs Merkezleri'nde görev yapan öğretmenlerin de sürece gönülden yaklaşması, başarının önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Öğrencilere sadece akademik destek sunulmakla kalınmıyor, aynı zamanda moral ve motivasyon anlamında da güçlü bir rehberlik sağlanıyor.

"Adile Nisa'ya bu yolculukta eşlik ediyor olmaktan gurur duyuyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Desteleme Kurs Merkezi Silifke Şubesi Sorumlusu Avni Yalçın, Adile Nisa'nın Büyükşehir Kurs Merkezi ile tanışma hikayesini anlatarak, "Adile Nisa, bugüne kadar birçok özel dershaneye başvurmuş. Ancak olumsuz yanıt alması sonucu, okuldaki öğretmenleri aracılığıyla daha önce bizden eğitim alan görme engelli Nazalin'e ulaşmış. Nitekim bizimle de tanıştı ve burada Coğrafya, Türkçe, Edebiyat, Matematik, İnkılap Tarihi ve Felsefe derslerinde ona katkı sunmak için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Adile Nisa, çok azimli ve hırslı bir öğrenci. Biz de Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Silifke Şubesi olarak, Başkanımız Vahap Seçer'in 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' ilkesi doğrultusunda, Adile Nisa'ya bu yolculukta eşlik ediyor olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, eğitimde de engelleri aşmak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Yalçın, "Nazalin ve Adile Nisa gibi özel gereksinimli öğrencilerimizin, umutlarını kaybetmemeleri ve yolculuklarının sonunda bir başarıya imza atabilmeleri için kapımız her zaman açık. Bir öğrenci bir yaşam demektir. Biz de güzel bir gelecek ve iyi bireyler yetiştirmek adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde görev yapan Matematik Öğretmeni Burçin Göke, Adile Nisa gibi birçok özel gereksinimli öğrencilerinin olduğunu ve Adile Nisa'yı dönem başından beri sıkı bir şekilde üniversite sınavına hazırladıklarını anlattı. Göke, "Matematik dersinde öğrencimizle birebir ilerliyoruz. Öğrencimizin muaf olmadığı konularda, onun anlayabileceği şekilde ve sözel olarak anlatım yapıyoruz. ÖSYM'nin sorularını baz alarak, öğrencimizin sınava yönelik yapabileceği soruları beraber çözüyoruz. Kendisinden güzel bir sonuç bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Üniversiteye giden yolda nasıl ilerleyeceği konusunda bir belirsizlik yaşarken, Mersin Büyükşehir Kurs Merkezi ile tanıştığını ve bu sayede eğitimine daha çok sarıldığına değinen Adile Nisa Bakır, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Kurs Merkezi'nde öğrencilere her türlü imkan sunuluyor"

"12. sınıfa başladığımda nasıl ilerleyeceğimi bilemiyordum. Hocalarımın aracılığıyla Nazalin'le tanıştım. Bana Büyükşehir Kurs Merkezi'ne geldiğini, hocalarla birebir ders gördüğünü ve aynı zamanda denemelerin okunduğunu söyledi. İlk başta kabul edilip edilmeyeceğimi bilmiyordum. Fakat geldiğimde çok sıcak karşılandım. Okulumun ikinci döneminde açık öğretime geçip, sadece buradan aldığım eğitimle ilerliyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezleri sayesinde eğitimde fırsat eşitliğini bizzat deneyimlemiş biri olarak şunu söyleyebilirim: Burada sıcaklık, samimiyet ve eşitlik var. Gerek ders kaynakları olsun, gerek deneme sınavları ve yemek olanakları olsun, burada öğrenciye her şekilde imkan sağlanıyor. Tüm bunlardan dolayı da Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ederim."

Adile Nisa'nın annesi Sevim Bakır; çocuğunun eğitim sürecinin çok zorlu geçtiğini ama Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi'nin her şeyi kolaylaştırdığını belirterek, "Özel gereksinimli bir çocuğunuz var ve hiç kimseden destek alamıyorsunuz. Sonra çok güzel bir kuruma denk geliyorsunuz. O kurumdaki öğretmenlerin hepsi, benim evde yapmak isteyip de yapamadığımı yaparak, kızıma çok güzel bir şekilde yardım ediyor" dedi.

Daha önce kızını özel dershaneye yazdırmak istediğini, fakat görme engelinden dolayı birebir ilgilenilmesi gerektiği için kabul edilmediğini söyleyen Bakır, "Okuldaki öğretmenlerin tavsiyesiyle kızım, görme engelli olan ve daha önce Büyükşehir Kurs Merkezi'nden destek alan Nazalin ile tanıştı. Onun da tavsiyesi üzerine buraya geldi. Geldiği ilk gün hemen derse aldılar. O günden beri devam ediyoruz. Burası muhteşem bir yer. Öğretmenler muhteşem, öğrenciler de istekli. Ben ilkokul mezunuyum. Benim yardımımla çok fazla ilerleyemezdik. Burada, bütün derslerine ayrı öğretmenler giriyor. Her dersini okuyor ve kodlattırıyorlar. Özel kurs gibi eğitim alıyor. Başkanımız Vahap Seçer'e, öğrencilere umut olduğu için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.