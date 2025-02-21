Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin AB Projesi Kapsamında Mercan Bilim Merkezi'ne 'Akıllı Atık Otomatı' Kuruldu

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz" projesi kapsamında Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ne 'Akıllı Atık Otomatı' kuruldu. İlk kez Mercan Bilim Merkezi'ni ziyaret eden öğrencilerin kullandığı sistem sayesinde, vatandaşların kullanımları sonrası oluşan plastik, cam ve metal atıkların geri dönüşüm sürecine dahil edilmesi sağlanacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin AB tarafından finanse edilen "REMEDIES-2" programı kapsamında hibe almaya hak kazandığı "Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz" projesi ile Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ne 'Akıllı Atık Otomatı' kazandırıldı. Sistemle toplanan plastik atıklardan küçük bitki saksıları üretiliyor. Söz konusu döngüsel model, hem çevreyi koruyor hem de plastik, cam ve metal atıkları yeniden değerlendirerek doğal kaynakları daha verimli kullanmayı sağlıyor.

Mercan Bilim Merkezi'ne gelen öğrenciler, otomat ile ilgili bilgi aldıktan sonra ellerindeki plastik, cam ve metal atıkları otomata atarak geri dönüşüme katkı sağladı. Çocuklara geri dönüştürülmüş plastik malzemelerden üretilen saksılar ve kompost gübre hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi'nin yürüttüğü Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz projesi, okyanuslardaki plastiği izlemek, toplamak, önlemek ve değerlendirmek için yenilikçi çözümler ve teknolojiler yaratan "Horizon Europe" inovasyon programının bir parçası olan REMEDIES-2 programında uluslararası tüm başvurular içerisinde en yüksek puanı alarak hibe almaya hak kazanan üç projeden biri olarak seçildi.

Proje kapsamında ayrıca Adnan Menderes sahil şeridi boyunca belirlenen pilot alanlara altı adet içme suyu çeşmesi ve altı adet plastik toplama kumbarası yerleştirilecek. Vatandaş farkındalığının artırılması amacıyla 100. Yıl Mercan İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde 6-18 yaş arası bin 200 vatandaşa atık ayrıştırma, geri dönüşüm, geri kazanım ve sıfır atık konularında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Mersin'in kıyı şeridi ve nehir kenarlarında temizlik etkinlikleri düzenlenecek.

Toplamda altı temizlik etkinliği ile 150 vatandaşa, plastik kirliliği ve doğaya verdiği zararlar konusunda bilgilendirme yapılacak. Proje kapsamında kentteki dört farklı kıyı alanında temizlik çalışmaları da yapılacak. Bölge için ekolojik açıdan önemli olan Çiniligöl ve Göksu Deltası'nda da temizlik faaliyetleri yürütülecek. Proje, sadece Mersin'in değil, tüm Akdeniz'in çevresel sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak, plastik kirliliğiyle mücadelede önemli bir örnek teşkil edecek.

En başarılı projenin startı verildi

Projeye ilişkin bilgi vererek vatandaşları geri dönüşüme davet eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nda Çevre Yüksek Mühendisi Şeyda Töp, "Bu otomat Mersin Büyükşehir Belediye'mizin 'Plastiksiz Mersin sahilleri için birleşiyoruz' Projesi'nin bir parçasıdır. Projemiz, Avrupa Birliği'nin Horizon İnovasyon programı kapsamında yer alan REMEDIES konsorsiyumu tarafından en başarılı birinci proje seçildi" diye konuştu.

Temel amaçlarının plastik kirliliğini azaltarak sahillerin ve doğanın korunması olduğuna vurgu yapan Töp, şöyle devam etti:

"Plastik atıkların doğaya karışmasını önleyerek sahillerimizi temiz tutacağız"

"Bu Akıllı Atık Otomatı vatandaşlarımızın geri dönüştürebilir atıklarını bırakabileceği bir sistem. Bu otomat Mersin Büyükşehir Belediyemiz aracılığıyla Mersin ilimizde ilk kez kullanılmaya başlanacaktır. Otomata plastik şişe, metale kutu, cam şişe gibi geri dönüştürebilir atıklarını atan kişiler Belediyemiz tarafından üretilen kompost gübresine ve geri dönüştürülmüş materyallerden elde ettiğimiz ürünleri çevreye duyarlılıklarından dolayı teşekkür hediyemiz olarak alabileceklerdir. Ana temamız başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlarımıza; hayata geçirilecek olan akıllı otomatın farkındalığını sağlamak, teşvik etmek ve geri dönüşümün önemini vurgulamaktır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın geri dönüşüm alışkanlığı kazanmasını teşvik edeceğiz, plastik atıkların doğaya karışmasını önleyerek sahillerimizi temiz tutacağız."

Mersinlilere geri dönüşüm çağrısı

Atık yönetimi konusunda farkındalık için eğitimler de yapacaklarını duyuran Töp, "Bu proje Mersin'de çevre bilincini arttırmayı ve sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi oluşturmayı hedefliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu projeye aktif olarak katılım sağlamaları, geri dönüştürülebilir atıklarını akıllı atık otomatına atarak hem çevreyi koruyabilirler hem kompost gübresi hediyesi kazanarak doğaya katkıda bulunabilirler. Birlikte hareket edersek daha temiz ve sürülebilir bir Mersin yaratabiliriz" ifadelerini kullandı.

Akıllı Atık Otomatı'nın ilk kullanıcıları öğrenciler oldu

Otomatı kullanan öğrencilerden bazıları ise düşüncelerini, şöyle dile getirdi:

-Fatmanur Gevhen: "Çok beğendim. Atık kutularına atmalarını istiyorum. Kağıt haricinde Plastik, cam şişeler atılabilir."

-Ayşe Gündüz: "Burada yeni şeyler öğrendim. Akıllı Atık Otomatı'nı sınıf olarak ilk kez biz kulladık. İlk önce pet, cam ya da metal şişelerin üzerindeki kodları okuttuk, sonra otomata attık. Bu sayede geri dönüşüme katkı sağladık."

-Elanur Ekme: "Çevre kirliliğine yol açabilecek şişeleri nereye atacağımızı öğrendik. İlk kez bir kullandık. Mutlu etti bizi. Yeni bir şey keşfettik. Vahap Seçer Başkanımıza teşekkür ediyoruz."

-Berke Çobanoğlu: "Çok güzel bir yer. Akıllı Atık Otomatı çok güzel bir şey. Plastik, metal ve cam atıklar geri dönüştürülüyor. Biz de bunu uyguladık. Eve gidince aileme de anlatacağım."

-Enes Şaban: "Şişeleri dönüştürüyoruz. Dünyamızı daha güzel bir yere çeviriyoruz. Temiz bir çevre, temiz bir Mersin için bu çok önemli. Vahap Başkanım, bize bu hizmeti yaptığınız için teşekkür ederiz."