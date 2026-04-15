Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Evimiz Atölye" Projesi ile Kadınlar Üretim Süreçlerine Katılıyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Evimiz Atölye" projesi kapsamında Müfide İlhan Mahallesi'nde düzenlediği atölye çalışmasında kadınları üretimle buluşturdu. Kadınların üretim tekniklerini öğrendiği atölyeye, Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer de katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü bünyesinde ve Mersinden Kadın Kooperatifi paydaşlığında yürütülen "Evimiz Atölye" projesi; kadınların üretim süreçlerine katılımını desteklemek amacıyla dezavantajlı mahallelerde yaşayan kadınların evlerini birer üretim alanına dönüştürmeye devam ediyor.

Evler, emeğin ve üretimin hayat bulduğu küçük atölyelere dönüşüyor

Proje ile gündelik yaşamın sürdüğü evler, aynı zamanda kadın emeğinin ve üretiminin hayat bulduğu küçük atölyelere dönüşüyor. Proje kapsamında verilen dört haftalık eğitimin ardından kadınlar, ev ortamında çoraptan oyuncak üretimi yaparak hem el becerilerini geliştiriyor hem de ekonomik kazanç elde etme fırsatına erişiyor. Renkli çoraplar iğne, iplik ve kadınların yaratıcılığıyla birleşerek, sevimli oyuncaklara dönüşüyor.

Atölye çalışmasında kadınlara çevre bilinci de anlatıldı

Atölye çalışmasında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nda görevli Çevre Mühendisi Berkay Işık; sıfır atık, atık yönetimi ve çevre bilinci konularında kısa bir bilgilendirme yaptı. Katılımcılar üretim süreçlerinde geri dönüşümün önemine ilişkin bilgiler edindi. Atölye süresince kadınlar üretim yaparken, çocuklar için de eğlenceli bir oyun alanı oluşturuldu.

Görevlilerce su tasarrufu ile ilgili bilgilendirme yapılırken; MESKİ maskotu ile keyifli zaman geçiren çocuklar da halat çekme oyununda kıyasıya rekabet etti. Minikler ayrıca boya etkinliği ile günlerini renklendirdi.

Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, "Evimiz Atölye" projesinin bugüne kadar birçok mahallede kadınlarla buluştuğunu belirterek, muhtarların talebi doğrultusunda mahallelerde kadınları bir araya getirmeye devam ettiklerini söyledi. Projenin, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde yürütüldüğünü ifade eden Seçer, mahallelerde kadınlarla birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

"Bu projede sadece üretim yok, dayanışma ve farkındalık da var"

Müfide İlhan Mahallesi'nde gerçekleştirilen atölye çalışmasıyla 50'nci mahalleye ulaştıklarını belirten ve atölyeye katılan kadınlardan gelen olumlu dönüşlerin kendileri için de bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Meral Seçer, "Burada sadece üretim ve dayanışma yok. Aynı zamanda birçok bilgilendirme de yapılıyor. Bu projede en çok kıymet verdiğimiz şeylerden biri de yaşanabilir dünya için farkındalık çalışmalarının yapılması ve bununla ilgili eğitimler verilmesi. Bunlardan biri de su tasarrufu. Şu anda yaptığımız oyuncaklar da aslında bir geri dönüşüm. Satışa sunulamayan çoraplar ve tekstil atıklarından oluşan elyaflar, geri dönüşümle oyuncağa çevriliyor. Aslında dünyaya da katkı sunuyorsunuz" diye konuştu.

"Evimiz Atölye" projesinin sürdürülebilirlik açısından da önemli bir çalışma olduğunu belirten Meral Seçer, "Bu proje o kadar güzel ilerledi ki, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın 'Evimiz Atölye' projesi üzerine sunduğumuz sürdürülebilir tekstil projesi ile şu anda elyafımızı kendimiz yapabiliyoruz. Dolayısıyla birçok atığın geri dönüşümüne de katkı sağlamış oluyoruz. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Bu yaptığımız zaten küçük bir adım, dünyamız için sadece küçük bir tuğla olabilir. Ama unutmayalım ki, bir bina birçok tuğlanın üst üste konmasıyla yükselir. Biz de sizlerle birlikte bu projeleri hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı."

Müfide İlhan Mahalle Muhtarı Hülya Evis, "Evimiz Atölye" çalışmasının mahallede büyük ilgi gördüğünü belirterek, kadınların uzun süredir evlerinde üretim yaparak gelir elde edebilecekleri bir fırsat beklediğini söyledi. Mahalle sakinlerinin kendisine sık sık "Evde yapabileceğimiz, aile bütçesine katkı sağlayabileceğimiz bir çalışma var mı" diye sorduklarını belirten Muhtar Evis, talepler doğrultusunda başvuruda bulunduğunu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kısa sürede geri dönüş yaptığını kaydetti.

Atölyenin üç haftadır devam ettiğini belirten Muhtar Evis, kadınların el becerilerini ortaya koyma fırsatı bulduğunu vurgulayarak, "Kadınlar el becerilerini göstermiş oldu. Bu vesileyle kazanç da sağlamış olacaklar. Dört hafta süren eğitimde katılım zorunluluğu var. Eğitimde bebek, tavşan, kedi gibi figürlerin yapımı öğretiliyor. Dört hafta sonunda Büyükşehir Belediyesi üretim malzemelerini veriyor ve kadınlar kendi evlerinde oyuncak üretip, belirli bir ücret karşılığında yine Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ediyor" dedi.

Kadınlar hem sosyalleşiyor hem üretim yapıyor hem de kazanç elde ediyor

İlk kez bir atölyeye katıldığını söyleyen Ayşe Öztürk, üretim yapmanın kendileri için hem zaman değerlendirme hem de kendilerini geliştirme fırsatı sunduğunu belirterek, "İnsan bir şey üretince kendini yenilenmiş gibi hissediyor. Sadece benim için değil, bütün kadınlar için güzel bir fırsat" diye konuştu.

Atölyeye katılan Leyla Demirtaş da çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gerçekten çok güzel bir çalışma. Hem eğleniyoruz hem de üretim yapıyoruz. Evde oturup sıkılmak yerine, böyle etkinliklerle uğraşmak ve aynı zamanda ev bütçesine katkı sağlamak çok daha iyi" ifadelerini kullandı.