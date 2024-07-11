Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Refakatçi Evi Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Refakatçi Evi Projesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz Refakatçi Evi projesi, 3 bin 500'den fazla hasta ve hasta yakınını misafir etti. Emekli müfettiş ve ressam Halit Şahin, Başkan Vahap Seçer'e teşekkür etmek amacıyla portresini çizdi.

11.07.2024 10:03  Güncelleme: 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Dosthane" adıyla hayata geçirdiği ücretsiz Refakatçi Evi, açıldığı günden bu yana 3 bin 500'den fazla hasta ve hasta yakınını misafir etti. Refakatçi Evi'nden faydalanan hastalardan emekli müfettiş ve ressam Halit Şahin, Başkan Vahap Seçer'e teşekkür etmek amacıyla portresini çizdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen Refakatçi Evi projesi ile kamu ve üniversite hastanelerinde tedavi görmek için uzak ilçelerden gelen hastaların ve yakınlarının konaklama sorunu ortadan kalktı. Onkoloji tedavisi gören hasta ve yakınlarının 45 gün, diğer hastalıklar sebebiyle tedavi görenlerin ve refakatçilerinin ise en fazla 30 gün süreyle ücretsiz konaklama yapabildiği Dosthane'de, konaklama süresi boyunca sabah kahvaltısı, akşam yemeği, psikolojik danışmanlık hizmetinin yanı sıra hastaların hastaneye ulaşımları da Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği servisler ile ücretsiz bir şekilde yapılıyor.

Ocak 2021'den bu yana 3 bin 500'den fazla kişiyi misafir ettiklerini söyleyen Refakatçi Evi Sorumlusu Dila Yumuşak, "Taleplerimiz her geçen gün daha da artıyor. Ne kadar fazla misafirimize ulaşabilirsek, ne kadar fazla misafirimizi bu hizmetten faydalandırabilirsek o kadar güzel olur. Hiçbir misafirimiz sokakta kalmasın. Hiçbir misafirimiz hastane bahçesinde yatmasın. Çünkü Mersin Büyükşehir Belediyesi onlara zaten güvenli bir ev imkanı sunuyor" dedi.

Refakatçi Evi'nden faydalanan hastalardan emekli müfettiş ve ressam Halit Şahin de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etmek amacıyla kendisinin portresini çizdi. 38 gün süren ışın tedavisi aldığını ve tedavinin sonuna yaklaştıklarını da müjdeleyen Şahin, Refakatçi Evi'ni hastanedeki çalışanlardan duyduğunu ve müracaat etmesinin hemen ardından arandığını vurguladı.

38 gün kimseye yük olmak istemediğini söyleyen Şahin, "Burada bir ablam ve yeğenlerim var. Birkaç gün veya bir hafta onların yanında idare ederim. Ama 38 gün başkasının yanında yaşanmaz. Burayı duyunca çok mutlu oldum. 185'i aradım, bilgilerimi aldılar ve hemen otele yönlendirdiler. Aynı gün de otelde kalmaya başladım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Halit Şahin, Misafir, Ressam, Mersin, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Refakatçi Evi Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
10:12 Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda İşte kulislerde konuşulan rakam Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam
08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
10:48 Mide bulandıran pazarlık Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi Mide bulandıran pazarlık! Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi
10:38 Düzenlemeden yeni detaylar Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis
10:38 Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı
10:23 Fenerbahçe’de neler oluyor Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı Fenerbahçe'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı
10:17 ABD’de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
10:17 Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu Sıralama dikkat çekti Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti
10:07 Meloni’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 11:33:12. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Refakatçi Evi Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement