Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Refakatçi Evi Projesi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Dosthane" adıyla hayata geçirdiği ücretsiz Refakatçi Evi, açıldığı günden bu yana 3 bin 500'den fazla hasta ve hasta yakınını misafir etti. Refakatçi Evi'nden faydalanan hastalardan emekli müfettiş ve ressam Halit Şahin, Başkan Vahap Seçer'e teşekkür etmek amacıyla portresini çizdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen Refakatçi Evi projesi ile kamu ve üniversite hastanelerinde tedavi görmek için uzak ilçelerden gelen hastaların ve yakınlarının konaklama sorunu ortadan kalktı. Onkoloji tedavisi gören hasta ve yakınlarının 45 gün, diğer hastalıklar sebebiyle tedavi görenlerin ve refakatçilerinin ise en fazla 30 gün süreyle ücretsiz konaklama yapabildiği Dosthane'de, konaklama süresi boyunca sabah kahvaltısı, akşam yemeği, psikolojik danışmanlık hizmetinin yanı sıra hastaların hastaneye ulaşımları da Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği servisler ile ücretsiz bir şekilde yapılıyor.

Ocak 2021'den bu yana 3 bin 500'den fazla kişiyi misafir ettiklerini söyleyen Refakatçi Evi Sorumlusu Dila Yumuşak, "Taleplerimiz her geçen gün daha da artıyor. Ne kadar fazla misafirimize ulaşabilirsek, ne kadar fazla misafirimizi bu hizmetten faydalandırabilirsek o kadar güzel olur. Hiçbir misafirimiz sokakta kalmasın. Hiçbir misafirimiz hastane bahçesinde yatmasın. Çünkü Mersin Büyükşehir Belediyesi onlara zaten güvenli bir ev imkanı sunuyor" dedi.

Refakatçi Evi'nden faydalanan hastalardan emekli müfettiş ve ressam Halit Şahin de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etmek amacıyla kendisinin portresini çizdi. 38 gün süren ışın tedavisi aldığını ve tedavinin sonuna yaklaştıklarını da müjdeleyen Şahin, Refakatçi Evi'ni hastanedeki çalışanlardan duyduğunu ve müracaat etmesinin hemen ardından arandığını vurguladı.

38 gün kimseye yük olmak istemediğini söyleyen Şahin, "Burada bir ablam ve yeğenlerim var. Birkaç gün veya bir hafta onların yanında idare ederim. Ama 38 gün başkasının yanında yaşanmaz. Burayı duyunca çok mutlu oldum. 185'i aradım, bilgilerimi aldılar ve hemen otele yönlendirdiler. Aynı gün de otelde kalmaya başladım" diye konuştu.