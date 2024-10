Mersin Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Barınma Desteği Sunmaya Devam Ediyor

Güncel

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmetlerini sürdürdüğü yurtları, Mersin'e gelen öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında da destek oluyor. Büyükşehir yurtları, barınma sorunu yaşayan öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor.

Yurtlarda, 3-4 kişi kapasiteli odalar, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği, bireysel ve toplu çalışma alanları, çamaşır ve ütü odası, sıcak su ve wifi gibi öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği tüm olanaklar bulunuyor.

"Günümüzde öğrenciler için en büyük problemlerin başında barınma sorunu geliyor"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Akdeniz Erkek Öğrenci Yurt Müdürü Azad Saygı, Büyükşehir'in yurt hizmeti ile öğrencilerin önemli bir ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, "Yurtlarımızda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği verilmekte. Öğrencilerimiz internet, sıcak su, çamaşır kurutma, ütü hizmetlerinin yanı sıra; kişisel çalışma alanları, toplu çalışma alanları ve kütüphane gibi ortamlardan faydalanabiliyor. Günümüzde öğrenciler için en büyük problemlerin başında barınma sorunu geliyor. Bizler Büyükşehir olarak merkezde Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdumuz, Gülnar Kız Öğrenci Yurdumuz ve Gülnar Konuk Evimiz ile öğrencilerin bu sorununda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Farklı illerden gelen öğrencilerin, aile ve sıla özlemi yaşadıklarını gayet iyi biliyoruz. Bu hususta onlara bir aile ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Büyükşehir olarak her zaman öğrencilerin yanındayız. Başkanımız Vahap Seçer'in öğrencilere olan desteği de artarak devam ediyor zaten. Bizler, öğrencilerin yaşadığı her türlü problemde onlara yardımcı olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye yurdunda kalan Mersin Üniversitesi öğrencileri, güvenlik ve hijyen anlamında endişeleri olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

- İbrahim Önal (Otomotiv Teknolojisi birinci sınıf öğrencisi) : "Konfor açısından ev tadını veriyor. Odalarımız en fazla 4 kişilik oluyor. Daha önce başka yurtta odalarda 7 kişi kalıyorduk. Başkan Vahap Seçer'i buraya gelince duydum. Mersinli arkadaşlarımız, O'nun her türlü desteği sağladığını söylemişti. Başkan Seçer'in çok iyi olduğunu düşünüyorum."

- Hüseyin Altun (Bilgisayar Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi) : "Odalarımız az kişi ve çalışma ortamı gayet ferah. Personel güler yüzlü. Yemek ve çamaşır konusunda hiç sıra beklemedim. Burası bir öğrenci için gerçekten yaşanabilir bir yer ve evi asla aratmıyor. Sıcak su her daim var. Günün hemen her saati çay hazır. Burada gönül rahatlığıyla kalıyorum. Güvenlik ve hijyen anlamında da hiçbir endişem olmuyor."

- Mert Aslan (Otomotiv Teknolojisi birinci sınıf öğrencisi) : "Başka bir yurtta kısa deneyimim oldu. Burayı duyduktan sonra orayı bıraktım. Arkadaşım burada kalıyordu ve beni o yönlendirdi. Odamızda wifi hizmeti var. İstediğimiz zaman derslerimize çalışıp, film izleyebiliyoruz. Şehir dışından gelecek öğrenciler varsa, buranın çok güzel imkanları var. Ailelerin de kafası rahat olur. Vahap Başkan'ın öğrencilere sunduğu çok fazla imkan var. Birinci olarak yurt. Yurt çok önemli, çünkü il dışından gelecek öğrencilerin ilk olarak kalacak yer bulması lazım. Orası da burası. Burada ulaşım da ucuz ve abonmanla 5 lira. Çok güzel bir imkan bu. Öğrencilerin ücretsiz çamaşır yıkadığı Çamaşır Kafe var. Okuma Salonumuz var. Başkanımız öğrenci dostu bir Başkan olmasaydı, bunlar da olmazdı."