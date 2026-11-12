Mersin Büyükşehir Belediyesi, yerel gıda yönetişimi için çalıştay düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yerel gıda yönetişimi için çalıştay düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin Büyükşehir Belediyesi, yerel gıda yönetişimi için çalıştay düzenledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin Büyükşehir Belediyesi, yerel gıda yönetişimi için çalıştay düzenledi
Haber Videosu

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olduğu FOODGaP Projesi kapsamında yerel gıda yönetişimi çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda kentin gıda sistemi, gıda güvencesi, erişilebilirlik, sürdürülebilir üretim ve gıda atıkları ele alındı; eğitim ve bilinçlendirme ihtiyacı öne çıktı.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin proje ortakları arasında yer aldığı "FOODGaP – Yerel Düzeyde Gıda Yönetişimi ve Politikaları Projesi" kapsamında "Mersin Yerel Gıda Yönetişimi Mevcut Durum Çalıştayı" düzenlendi. Birçok kurum ve kuruluşun temsilcisinin yer aldığı çalıştayda; kentin mevcut gıda sistemi, gıda güvencesi, erişilebilirlik, sürdürülebilir üretim ve gıda atıklarının değerlendirilmesi gibi pek çok konu ele alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin proje ortakları arasında yer aldığı "FOODGaP – Yerel Düzeyde Gıda Yönetişimi ve Politikaları Projesi" kapsamında "Mersin Yerel Gıda Yönetişimi Mevcut Durum Çalıştayı" düzenlendi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen ve 36 ay sürecek "FOODGaP Projesi", Akdeniz Bölgesi'ndeki yerel yönetimlerin gıda politikaları geliştirme kapasitelerini güçlendirmeyi ve farklı paydaşların karar alma süreçlerine katıldığı yönetişim modelleri oluşturmayı amaçlıyor.

Liderliğini İtalya'dan "CIHEAM Bari"nin yürüttüğü projede Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Lübnan'dan Sur Belediyesi, Yunanistan'dan European Public Law Organization (EPLO), İtalya'dan Roma Başkent Metropoliten Belediyesi ve Tunus Kültür Bakanlığı da ortak olarak yer aldı. Proje kapsamında Mersin, Sur, Roma ve Cerbe'de yerel pilot modellerin uygulanması, katılımcı gıda yönetişimi mekanizmalarının geliştirilmesi ve Akdeniz Gıda Politikaları Koalisyonunun oluşturulması hedeflendi.

"AMACIMIZ GIDAYLA İLGİLİ TÜM PAYDAŞLARIN BİRLİKTE KARAR ALABİLDİĞİ BİR YÖNETİŞİM MODELİ OLUŞTURMAK"

Çalıştayda konuşan Daire Başkanı Selçuk Şahutoğlu, FOODGaP Projesi'nin uluslararası bir iş birliği projesi olduğunu belirterek, "Projemizin temel amacı yerel yönetimlerin gıda politikalarını geliştirme, bu anlamdaki kapasitelerini güçlendirme ve gıdayla ilgili tüm paydaşların birlikte karar alabildiği bir yönetişim modeli oluşturmak" dedi. Çalıştaydan elde edilecek verilerin ilerleyen süreçte somut uygulamalara dönüştürülmesinin önemine dikkati çeken Şahutoğlu, farklı paydaşların bir araya gelerek çözüm geliştirebileceği ve bu çözümleri yerel düzeyde test edebileceği bir "Living Lab" (Yaşayan Laboratuvar) oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Şahutoğlu, "Ben inanıyorum ki bu proje sonunda hep birlikte karar alacağız, hep birlikte yöneteceğiz ve bu projenin sonunda hedeflerimize tek tek ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Mersin'de gıda güvencesinin sağlanması, herkesin yeterli ve sağlıklı gıdaya erişebilmesi, gıda israfının azaltılması ve mevcut kaynakların daha verimli kullanılması gibi konuların çalıştayda ele alındığını belirten Şahutoğlu, amaçlarının yalnızca sorunları sıralamak değil, bu sorunların nedenlerini anlayarak ortak çözüm hedefleri geliştirmek olduğunu kaydetti.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ELE ALINDI

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen masa çalışmalarında, gıdanın üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen süreçlerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu. FOODGaP Projesi İletişim Uzmanı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Ofisi'nde görev yapan Şevval Şahin, "Toplantıda proje ortaklarıyla mevcut ilerlemeyi değerlendirerek yerel gıda yönetişimi modellerini ve iyi uygulamaları ele aldık. Ayrıca Akdeniz Yerel Gıda Politikaları Platformu'nun oluşturulmasına yönelik çalışmalarının temelini attık" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Gıda Mühendisi Döndü Gürlekoğlu ise çalışmalarında özellikle eğitim ve bilinçlendirme ihtiyacının ön plana çıktığını vurgulayarak, "Bilinçlendirme ve eğitim eksikliği olduğu sonucuna vardık. Biz üretici ve tüketici olarak şu an neyi üretip neyi tüketmemiz gerektiğini tam bilmiyoruz. O yüzden başlangıç olarak bütün hedef kitledeki yaşlıları, genci, yeni nesli eğitimlerle bilinçlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Mersin Büyükşehir BelediyesiYerel YönetimGüncelÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest’in yıldızı Sueda Uluca lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı Manifest'in yıldızı Sueda Uluca lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
Emekliye ocakta iki aşamalı zam Yeni rakam hesaplandı Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
İstanbul’da denizden servet çıktı Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
Emre Belözoğlu kararını verdi İlk hedef Arjantin’den Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den
Avustralya’da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu O anlar kamerada Avustralya'da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu! O anlar kamerada
Doktor Pelin Pınar’ın ölümünde acı detaylar Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acı detaylar! Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı
Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
11:35
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın istediği genç yıldızı kaptı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı kaptı
11:25
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
11:24
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
11:18
Real Madrid’in yıldızı taraftarlara para dağıttı
Real Madrid'in yıldızı taraftarlara para dağıttı
11:05
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
11:04
A Milli Takım Uluslar Ligi’nde nasıl kalır İşte tüm ihtimaller
A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller
11:00
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
10:45
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
10:40
Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir
Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir
10:07
Avustralya’da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu O anlar kamerada
Avustralya'da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu! O anlar kamerada
10:00
COP31’de imza töreni: 4 uluslararası kuruluşla 10 anlaşma, toplam değer 5,1 milyar dolar
COP31'de imza töreni: 4 uluslararası kuruluşla 10 anlaşma, toplam değer 5,1 milyar dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 11:53:14. #.0.3#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi, yerel gıda yönetişimi için çalıştay düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android