Mersin Büyükşehir Belediyesi, yerel gıda yönetişimi için çalıştay düzenledi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin proje ortakları arasında yer aldığı "FOODGaP – Yerel Düzeyde Gıda Yönetişimi ve Politikaları Projesi" kapsamında "Mersin Yerel Gıda Yönetişimi Mevcut Durum Çalıştayı" düzenlendi. Birçok kurum ve kuruluşun temsilcisinin yer aldığı çalıştayda; kentin mevcut gıda sistemi, gıda güvencesi, erişilebilirlik, sürdürülebilir üretim ve gıda atıklarının değerlendirilmesi gibi pek çok konu ele alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin proje ortakları arasında yer aldığı "FOODGaP – Yerel Düzeyde Gıda Yönetişimi ve Politikaları Projesi" kapsamında "Mersin Yerel Gıda Yönetişimi Mevcut Durum Çalıştayı" düzenlendi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen ve 36 ay sürecek "FOODGaP Projesi", Akdeniz Bölgesi'ndeki yerel yönetimlerin gıda politikaları geliştirme kapasitelerini güçlendirmeyi ve farklı paydaşların karar alma süreçlerine katıldığı yönetişim modelleri oluşturmayı amaçlıyor.

Liderliğini İtalya'dan "CIHEAM Bari"nin yürüttüğü projede Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Lübnan'dan Sur Belediyesi, Yunanistan'dan European Public Law Organization (EPLO), İtalya'dan Roma Başkent Metropoliten Belediyesi ve Tunus Kültür Bakanlığı da ortak olarak yer aldı. Proje kapsamında Mersin, Sur, Roma ve Cerbe'de yerel pilot modellerin uygulanması, katılımcı gıda yönetişimi mekanizmalarının geliştirilmesi ve Akdeniz Gıda Politikaları Koalisyonunun oluşturulması hedeflendi.

"AMACIMIZ GIDAYLA İLGİLİ TÜM PAYDAŞLARIN BİRLİKTE KARAR ALABİLDİĞİ BİR YÖNETİŞİM MODELİ OLUŞTURMAK"

Çalıştayda konuşan Daire Başkanı Selçuk Şahutoğlu, FOODGaP Projesi'nin uluslararası bir iş birliği projesi olduğunu belirterek, "Projemizin temel amacı yerel yönetimlerin gıda politikalarını geliştirme, bu anlamdaki kapasitelerini güçlendirme ve gıdayla ilgili tüm paydaşların birlikte karar alabildiği bir yönetişim modeli oluşturmak" dedi. Çalıştaydan elde edilecek verilerin ilerleyen süreçte somut uygulamalara dönüştürülmesinin önemine dikkati çeken Şahutoğlu, farklı paydaşların bir araya gelerek çözüm geliştirebileceği ve bu çözümleri yerel düzeyde test edebileceği bir "Living Lab" (Yaşayan Laboratuvar) oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Şahutoğlu, "Ben inanıyorum ki bu proje sonunda hep birlikte karar alacağız, hep birlikte yöneteceğiz ve bu projenin sonunda hedeflerimize tek tek ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Mersin'de gıda güvencesinin sağlanması, herkesin yeterli ve sağlıklı gıdaya erişebilmesi, gıda israfının azaltılması ve mevcut kaynakların daha verimli kullanılması gibi konuların çalıştayda ele alındığını belirten Şahutoğlu, amaçlarının yalnızca sorunları sıralamak değil, bu sorunların nedenlerini anlayarak ortak çözüm hedefleri geliştirmek olduğunu kaydetti.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ELE ALINDI

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen masa çalışmalarında, gıdanın üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen süreçlerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu. FOODGaP Projesi İletişim Uzmanı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Ofisi'nde görev yapan Şevval Şahin, "Toplantıda proje ortaklarıyla mevcut ilerlemeyi değerlendirerek yerel gıda yönetişimi modellerini ve iyi uygulamaları ele aldık. Ayrıca Akdeniz Yerel Gıda Politikaları Platformu'nun oluşturulmasına yönelik çalışmalarının temelini attık" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Gıda Mühendisi Döndü Gürlekoğlu ise çalışmalarında özellikle eğitim ve bilinçlendirme ihtiyacının ön plana çıktığını vurgulayarak, "Bilinçlendirme ve eğitim eksikliği olduğu sonucuna vardık. Biz üretici ve tüketici olarak şu an neyi üretip neyi tüketmemiz gerektiğini tam bilmiyoruz. O yüzden başlangıç olarak bütün hedef kitledeki yaşlıları, genci, yeni nesli eğitimlerle bilinçlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.