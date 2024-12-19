Mersin Büyükşehir, Yılbaşı Temalı Kadın Üretici Stantları Açtı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, üretici kadınların ürünlerinin yer aldığı yılbaşı temalı stantlar, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Büyükşehir Belediyesi bu çalışmasıyla kadınların iş gücüne katılımını artırarak, ev ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı temalı stantları ile kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyor. El emeği göz nuru ürünlerini kentin farklı noktalarında sergileyen kadınlar, aynı zamanda satış yaparak kazanç elde ediyor. Stantlarda; yılbaşı süsleri, mumlar, takılar ve dekoratif eşya gibi birçok el yapımı ürün yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve ekonomik fırsatlarını iyileştirmek amacıyla düzenlediği etkinlikler; üretici kadınların görünür olmasına yardımcı olurken, ziyaretçiler de stantlardan alışveriş yaparak kadın girişimcilere destek olabiliyor. Yılbaşı atmosferini yaşamak ve el yapımı ürünleri incelemek isteyenler, Trafik Park'ta bulunan Kooperatif Marketi 30 Aralık'a kadar, Palm City AVM'deki üretici kadın stantlarını ise 22 Aralık'a kadar ziyaret edebilecek.

"Mersin Büyükşehir, kadın elinden üretimi destekliyor"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri'nde görev yapan Burcu Sert, "Kadınlara mali kaynak yaratmak için sürdürdüğümüz çalışmalar, Trafik Park'ta yılbaşı konseptiyle devam etmekte. 30 Aralık akşamı saat 20.00'ye kadar üretici kadınlar evde ürettikleri ürünleri satışa sunacaklar. Tüm Mersinlileri kadın elinden üretime destek olmaya davet ediyorum. Bu sene yılbaşı hediyelerini, Trafik Park'taki üretici kadın stantlarını ziyaret ederek temin edebilirler" diye konuştu.

Yılbaşı konsepti kapsamında 90 üretici kadının stantlarda satış yapma şansı yakaladığını söyleyen Sert, "Evde üretim yapan kadınlarımızın satışları çok az kitleye ulaşıyor. Burada yaptığımız üretici kadın stantlarında hem sosyalleşme imkanı buluyorlar, hem de satışlarına ve marka tanıtımına çok büyük katkısı oluyor. Özellikle alışveriş merkezlerinde ve Trafik Park'taki satışlar konusunda çok fazla olumlu geri dönüş alıyoruz" dedi.

Mersinlilerin, kadınların ellerinden çıkan ürünlere ilgi gösterdiğini söyleyen Sert, "Üretici kadınların satış alanlarının neresi olduğuna dair sorular alıyoruz. Bu geri dönüşler bizi mutlu ediyor. Mersin Büyükşehir, kadın elinden üretimi destekliyor. Mersin'de üretici kadınlar el emeği ürün ürettiği için, her üründen bir iki tane var. O yüzden bu eşsiz ürünleri tüm Mersinlilerin gelip, görüp ve almasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Stantlarda ürünleri yer alan kadınlar, şunları söyledi:

-Sevda Erdoğan: "Amacım kadınların da kendi başlarına birçok şey yapabileceklerini göstermekti. O yüzden bu yıl ilk defa Trafik Park'ta bir stant açtım. Burada olmak çok keyifli. Stanttaki arkadaşların hepsi pozitif. Buradaki insanlar ciddi anlamda kendi el emekleriyle bir şeyler yapıyorlar. El emeği göz nuru dediğimiz o kadar çok ürün var ki, o yüzden herkesin buraya gelmesini çok isteriz."

-Ebru Aykut Yıldırım: "Öncelikle başkanımıza ve belediyemize teşekkür etmek istiyorum. Üretici kadınlar gerçekten birbirinden güzel ürünler üretiyor. Tüm Mersinlileri buraya davet ediyorum."

- Nida Nur Bekçi: "2 yıl iş arama sürecim oldu ancak bulamadım. Üretmeyi sevdiğim için, en hızlı üretebileceğim ve yaratıcılığımı konuşturabileceğim iş olarak mumu seçtim. Yaklaşık 6 aydır yapıyorum. Bu ilk stant açışım. Günde en az 500-600 insan geliyor. Mum sevmeyen bile geliyor, bakıyor, kokusundan etkileniyor. Aynı zamanda workshop da almak istiyorlar. İlk başvurumda ilgilendiler ve stant açtım. Beklediğimin de üstünde ilerliyor. Bu standı açmamıza vesilen olan Başkan'ımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. Herkesin yeni yılını kutluyorum."

-Deniz Hande Ussuz: "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bize sağladığı üretici kadın stantlarından yararlanıyoruz. Çok hızlı ve iyi bir şekilde devam ediyoruz. Bu bizim için çok güzel bir şey. Büyüyoruz, gelişiyoruz ve ekonomiye de katkı sağlıyoruz. Büyükşehir'in destekleriyle bir hafta boyunca buradayız. Misafirlerimizi bekliyoruz. Herkese iyi bir sene diliyorum."