Mersin Çağdaş Sanat Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Mersin Çağdaş Sanat Fuarı Açıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Mersin Çağdaş Sanat Fuarı'nın açılışında sanatseverlerle buluştu. Fuarda çağdaş sanatın farklı dallarından 1500'e yakın eser sergilenecek.

05.12.2024 10:00  Güncelleme: 10:29
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenen 'Mersin Çağdaş Sanat Fuarı'nın açılışında sanatseverlerle buluştu. Açılışta 'Mersin Kültür Sanat Hayatına Destek Onur Ödülü'nü alan Başkan Seçer, "Çağdaş bir kent, Mustafa Kemal'in kenti' diyoruz bu kente, Cumhuriyetin kenti. Böyle bir kentte de kültürün, sanatın her geçen gün daha yükselmesi, daha ileriye gitmesinden doğal bir şey olamaz" dedi.

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 'Mersin Çağdaş Sanat Fuarı'nın açılışında sanatseverlerle buluştu. MSR Fuarcılık Danışma Kurulu ve Ressam Selmani Baki Kocaispir'in koordinatörlüğünde, Yenişehir Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen ve genç yeteneklerin eserlerini sergilediği fuar, sanat belleğine katkı sağlayarak geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Uluslararası alanda başarılara imza atmış ressamların eserlerinin de sanatseverlerle buluşacağı fuarda, çeşitli sanat atölyeleri gerçekleştirilecek; söyleşiler, paneller ve konserler düzenlenecek. Fuarda yurtiçi ve yurtdışından sanatçıların, çağdaş sanatın farklı dallarından bin 500'e yakın eseri, 35 sanat galerisinin katılımıyla sanatseverlerle buluşacak.

"Mersin çağdaş bir kent, Mustafa Kemal'in kenti"

4 gün sürecek fuarın açılışında konuşan Başkan Seçer, Mersin'in enerjisinin çok yüksek ve insanlarının mutlu olduğunu söyledi. Mersin'in çalışan üreten bir kent olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, "Çağdaş bir kent, Mustafa Kemal'in kenti' diyoruz bu kente, Cumhuriyetin kenti. Böyle bir kentte de kültürün, sanatın her geçen gün daha yükselmesi, daha ileriye gitmesinden doğal bir şey olamaz" dedi.

Mersin gibi kozmopolit bir kentte toplumun gelişmesi için sanatsal faaliyetlere öncülük ettiklerini söyleyen Başkan Seçer, "31 Mart 2025 yılında 6 yıl bitecek. Bu 6 yıllık süre içerisinde biz bu anlayış ve değerlendirmelerle kültüre ve sanata ayrı bir önem verdik. Sivil toplumla iş birliği yapmanın önemini bildiğimiz için bu alanda da iş birliklerine son derece önem veriyoruz" diye konuştu.

"Festivallerimize kadar belediyemizin verdiği Roman ödülüne kadar her şeyi bu kurul belirliyor"

Kültür ve sanat alanında yapılacak her faaliyete kentlinin kendisinin karar vermesi adına Mersin'e Değer Katanlar Kurulu'nu (MEDEKA) kurduklarını belirten Başkan Seçer, kurul içerisinde de 12 alt kurul kurduklarını söyledi. Başkan Vahap Seçer, "Son 6 yılda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği tüm kültürel ve sanatsal faaliyetleri konusunda otorite, uzman, bu kentte yaşayan insanlar belirledi. Etkinliklerimizden, festivallerimize kadar belediyemizin verdiği Roman ödülüne kadar her şeyi bu kurul belirliyor. Biz bu konuyu önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye binasına çocuklar için bir tiyatro sahnesi de açtıklarını hatırlatan Başkan Seçer, " Türkiye'nin en büyük sorunu demokrasi, insan hakları, evrensellik. Türkiye'de kültürden, sanattan, hukuktan hızla uzaklaşıyoruz. Biz daha modern, daha gülen bir devlet yüzü beklerken, daha ceberut bir devlet yüzünün öne çıkmasına karşı duruyoruz. Çocuklar küçük yaşta gelsin, bir devlet kurumu olan belediyenin gülen yüzünü, sivil yüzünü görsün, bir sanatsal faaliyeti izlesin istiyoruz" dedi.

"Birçok ilk, birçok yeni çalışmaları yapmaya devam edeceğiz"

Büyükşehir olarak sanat alanında birçok ilki gerçekleştirdiklerine değinen Başkan Seçer, "Birçok ilk, birçok yeni çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Bu organizasyonu gerçekleştiren, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kentimizde kültürel ve sanatsal faaliyetlerin artmasını arzu ediyoruz. Bu konuda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman destekçi olacağız" diye konuştu.

Açılış programında DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, oyuncu Tamer Levent, İçel Sanat Kulübü Başkanı Fatih Alkar, Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç ve Ressam Baki Kocaispir de birer konuşma yaptı. Başkan Seçer'e 'Mersin Kültür Sanat Hayatına Destek Onur Ödülü'nün takdim edildiği program, konuşmaların ardından Başkan Seçer ve konukların sergiyi gezmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Çağdaş Sanat Fuarı Açıldı - Son Dakika

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