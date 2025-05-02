Mersin'de 1 Mayıs Coşkusu: Başkan Seçer Hükümete İtiraz Etti

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Yenişehir Miting Alanı önünden başlayan kortej yürüyüşüne katıldı. Seçer, "Antidemokratik uygulamalara, adaletsizliğe, çalışma ve emek hayatındaki sorunlara; hayat pahalılığına, çocuklarımızın geleceğini yurt dışında arama durumuna düşmesine, vatandaşımızın mutsuzluğuna itirazımız var, hülasa bu hükümete itirazımız var" dedi.

Mersin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Yenişehir Miting Alanı önünden başlayan kortej yürüyüşü, marşlar, sloganlar ve rengarenk pankartlarla yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yürüyüşe, Başkan Seçer'in yanı sıra CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, ilçe başkanları, Meclis üyeleri ve parti yöneticileri katıldı.

Kortejde, 'İşçi dostu Vahap Seçer', 'Hak, hukuk, adalet' sloganları yükselirken, yürüyüş şarkılar ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Çevredeki vatandaşlar, esnaf ve evlerin balkonlarındaki yurttaşlar da alkışlarla korteje destek verdi.

Sahneye çıkan Eğitim-Sen Erbane Grubu, vurmalı ritimleriyle meydandaki binlerce yurttaşı coşturdu. Her yaştan yurttaşın buluştuğu meydanda halaylar çekilirken, 1 Mayıs coşkusu Hüseyin Turan konseriyle taçlandırıldı.

Kortej yürüyüşünde basın mensuplarına konuşan Seçer, sözlerine 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak başladı. Seçer, "Mersin'den sesimizi hep beraber yükselteceğiz. Antidemokratik uygulamalara, adaletsizliğe, çalışma ve emek hayatındaki sorunlara; hayat pahalılığına, çocuklarımızın geleceğini yurt dışında arama durumuna düşmesine, vatandaşımızın mutsuzluğuna itirazımız var, hülasa bu hükümete itirazımız var" dedi.

"Mersin gibi Türkiye'nin birçok önemli kentinde yerel yönetimlerde söz sahibiyiz"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkenin yaşadığı tüm sorunların karşısında dimdik duran en güçlü siyasi yapı olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, "Mersin gibi Türkiye'nin birçok önemli kentinde yerel yönetimlerde söz sahibiyiz, belediyeleri yönetiyoruz. Binlerce insan buralarda, vatandaşların hizmetinde görev alıyorlar. Aslında biz yönettiğimiz şehirlerin en büyük kamu işvereni durumundayız" diye konuştu.

"Emekçi kardeşlerimize karşı adaletli olmak zorundayız"

Seçer, kamu kaynaklarını da korumak zorunda olduklarının altını çizerek, "Bu insanların maaşları, vatandaşlarımızın vergilerinden bize aktarılan kaynaklarla ödeniyor. Bu kadar hizmet yapıyoruz. Hem hizmet ettiğimiz vatandaşa karşı hem de vatandaşa hizmet eden emekçi kardeşlerimize karşı adaletli olmak zorundayız. Bunu da sağladığımızı düşünüyoruz. Her zaman işçiler, genelde patronlarına 'İşçi düşmanı' diye slogan atar ama Mersin'de belediye başkanlarımıza 'İşçi dostu' diye slogan atılıyor. Bu da bunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.