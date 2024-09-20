Mersin\'de 11. Uluslararası Bisiklet Festivali Coşkusu

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(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi'nin desteğiyle Mersin Bisiklet Derneği (MERBİSDER) tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Bisiklet Festivali" kapsamında Remziye Günay Eryılmaz Bisiklet Eğitim Parkı'nda bir araya gelen bisikletliler, Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutladı. Bisikletlilerle parkta buluşan Başkan Abdullah Özyiğit, sağlıklı hareketliliğe ve çevreci yaklaşımla yaptıkları çalışmalara dikkati çekti.

Yenişehir Belediyesi tarafından geçen yıl Fuat Morel Mahallesi'nde oluşturulan 5 bin metrekarelik Remziye Günay Eryılmaz Bisiklet Eğitim Parkı, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisikletlilerin buluşma noktası oldu. Türkiye'nin yanı sıra İran, Irak ve Azerbaycan'dan gelen bisikletlilerin katılımıyla bu yıl Avrupa Hareketlilik Haftası'nda gerçekleşen 11. Uluslararası Bisiklet Festivali kapsamında Yenişehir'de bir araya gelen bisikletliler, pedallarını sağlıklı ve çevreci hareketlilik için çevirdi.

Başkan Özyiğit de kente gelen bisikletlilerle buluştu. Yenişehir'de sağlıklı hareketlilik için çalışmaya devam edeceklerini belirten Özyiğit, "Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Yenişehir'de bisikletli dostlarımızla birlikteyiz. İran, Irak ve Azerbaycan'dan gelen bisikletliler var. Bisiklet sporu dünyanın en güzel sporlarından biri. Son derece çevreci ve sağlıklı bir spor. Yenişehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri tüm çalışmalarımızda çevreci bir yaklaşımı benimsedik. Yönetim anlayışımızı oluşturduğumuz 6 temel ilkemizden biri de hareket ilkesiydi. Hareket sporu ve sanatı kapsayan bir ilkemiz. Yenişehir'de sağlıklı hareketlilik için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun ise "Başkan'ımız Sayın Abdullah Özyiğit, 11. Uluslararası Bisiklet Festivali'nde de bizimle birlikte. Bisikletli yaşama ve festivalimize verdiği desteklerden dolayı mutluyuz. Mersin'e kazandırdığı Bisiklet Eğitim Parkı için de kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.