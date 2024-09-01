Mersin Mut'ta Türk Bayrağı için havai fişek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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Mersin Mut'ta Türk Bayrağı için havai fişek gösterisi düzenlendi

Mersin Mut\'ta Türk Bayrağı için havai fişek gösterisi düzenlendi

Mersin'in Mut ilçesinde, 21 bin 600 metrekarelik Türk bayrağının bulunduğu alanda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla havai fişek gösterisi düzenlendi. Mut Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Murat Orhan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andıklarını belirtti.

01.09.2024 11:47
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Mersin'in Mut ilçesinde 21 bin 600 metrekarelik Türk bayrağının işlendiği arazide havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Mut Belediyesi, 2012'de Toros Dağları'na boyanan 21 bin 600 metrekarelik bayrağın bulunduğu alanda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlikte havai fişek gösterisi yapıldı.

Belediye Başkanı Murat Orhan, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin Mut'ta Türk Bayrağı için havai fişek gösterisi düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Mut'ta Türk Bayrağı için havai fişek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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