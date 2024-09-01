Mersin'in Mut ilçesinde 21 bin 600 metrekarelik Türk bayrağının işlendiği arazide havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.
Mut Belediyesi, 2012'de Toros Dağları'na boyanan 21 bin 600 metrekarelik bayrağın bulunduğu alanda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Etkinlikte havai fişek gösterisi yapıldı.
Belediye Başkanı Murat Orhan, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andıklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Mersin Mut'ta Türk Bayrağı için havai fişek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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