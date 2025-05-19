Mersin'de 4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Sona Erdi - Son Dakika
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Mersin'de 4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Sona Erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu, ödül töreniyle tamamlandı. 658 sporcunun katıldığı etkinlik, tarihi güzellikler arasında yapıldı. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

19.05.2025 10:53
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl "Doğanın İçinde Tarihe Koş" sloganıyla dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu" ödül töreni ile sona erdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu, ödül töreniyle son buldu. Törende dereceye giren sporcular madalyalarını alırken, maraton Mersin'in spor turizmi açısından potansiyelini gözler önüne serdi. Organizasyonda 28'i yabancı olmak üzere toplam 658 sporcu ter döktü.

Müze Beach'te düzenlenen ödül töreninde 53K, 33K ve 10K kategorisinde dereceye girenlere madalyaları Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları tarafından verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, "Başkanımız Vahap Seçer önderliğinde Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nun bu yıl dördüncüsünü yaptık. Tarih ve doğanın birleştiği, Mersin'in güzelliklerinin olduğu parkurlarda sporcularımızın büyük keyif aldığını umuyoruz. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Üç farklı parkurda gerçekleştirilen maraton; 10K Kızkalesi Parkuru, 33K Lamos Parkuru ve 53K Kilikya Ultra Maratonu olarak koşuldu.

Kızkalesi/Müze Beach'ten başlayan 10K parkuru aynı noktada sona ererken, Lamos Kanyonu'ndan start alan diğer iki parkur da Kızkalesi Müze Beach'te tamamlandı. Parkurlar boyunca sporcular, Akdeniz'in doğasında koşarken Cennet-Cehennem Obrukları, Kanlı Divane, Elaiussa Sebaste ve Korykos Antik Kenti gibi tarihi duraklarda geçmişe yolculuk yaptı.

Türkiye'nin 21 farklı şehrinden ve ABD, Singapur, Letonya, Rusya, Ukrayna, Hollanda ve Tacikistan gibi ülkelerden gelen sporcular; tarihle iç içe bir deneyim yaşadı. Hem fiziksel hem kültürel bir yolculuk vadeden maraton; spor, doğa ve tarih tutkunlarını Mersin'in zenginlikleriyle buluşturdu.

53K Kilikya Ultra Maratonu Kadınlar kategorisinde; 7 saat 45 dakika 53 saniye ile Ece Saraoğlu birinci, 7 saat 54 dakika 47 saniye ile Feride Biliz ikinci, 8 saat 25 dakika 30 saniye ile Çiğdem Topatan üçüncü oldu. 53K Erkekler kategorisinde; Ömer Arabacı 5 saat 44 dakika 52 saniye ile birinciliği, Sahap Dede 5 saat 45 dakika ile ikinciliği, Serdar Dursun ise 5 saat 58 dakika 33 saniye ile üçüncülüğü elde etti.

33K Kanlı Divane parkurunda Kadınlar kategorisinde; Natalia Mamon 4 saat 3 dakika 37 saniye ile birinci, Yaren Demirdöğenler 4 saat 30 dakika 49 saniye ile ikinci, Berna Can Yıldırım ise 5 saat 8 dakika 31 saniye ile üçüncü oldu. 33K Erkekler kategorisinde; 3 saat 18 dakika 11 saniyelik skoru ile Şevket Kırık birinci geldi. 3 saat 26 dakika 40 saniye ile Yaşar Kösebaşı ikinci olurken, 3 saat 27 dakika 5 saniye ile Deniz Kurum üçüncü oldu.

10K Kızkalesi parkuru da kıyasıya rekabetin olduğu bir diğer parkurdu. Bu parkurda Kadınlar kategorisinde; 48 dakika 2 saniye ile Anastasia Nikolaeva birinciliği elde etti. 59 dakika 32 saniye ile Olga Bondareva ikinci gelirken, 1 saat 36 saniye ile Ekaterina Budanova ise üçüncü oldu. 10K parkurunun Erkekler kategorisinde; 42 dakika 23 saniye ile Said Kerem Yetişir birinciliği elde etti. Omar Alhaje 42 dakika 24 saniye ile ikinciliği göğüslerken, Stanislav Igoshin ise 45 dakika 47 saniye ile parkuru üçüncü bitirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de 4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Sona Erdi - Son Dakika

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