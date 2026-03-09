Mersin'de 8 Mart, "Eşit Mersin'in Emekçi Kadınları" Vurgusuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de 8 Mart, "Eşit Mersin'in Emekçi Kadınları" Vurgusuyla Kutlandı

09.03.2026 16:40  Güncelleme: 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü “Eşit Mersin’in Emekçi Kadınları” vurgusuyla düzenlediği zengin bir etkinlik programı ile kutladı.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü "Eşit Mersin'in Emekçi Kadınları" vurgusuyla düzenlediği zengin bir etkinlik programı ile kutladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 8 Mart dolayısıyla düzenlenen programda söyleşilerden bisiklet sürüşü ve yürüyüşlere, üretici kadın stantları ve resim sergilerinden konserlere kadar renkli etkinlikler yer aldı.

8 Mart'ta kadınların sesi, emeği ve dayanışması buluştu

Program kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Nikah Salonu'nda Bisikopat Bisikletli Kadın Grubu, Keyfi Pedal Bisikletli Kadın Grubu, Bisikletin Sultanları Spor Kulübü ve MERBİDOS Bisikletli Kadın Grubu bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide grup üyeleri, bisikletle tanışma hikayelerini ve bisiklet sürmenin hayatlarına kattığı özgürlük, dayanışma ve güç duygusunu paylaştı. Söyleşinin ardından Bisikopat Kadınlar Ritim Grubu, kadın temalı eserlerden oluşan repertuvarıyla mini bir konser verdi.

"Bisikletin anlamı kadınlar için özgürlük demek"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, uzun süredir bisiklet sürmeyi öğrenmek isteyen kadınlar için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Kadın gruplarıyla çalışmalar yapıyor, onlara bisiklet sürmeyi öğretiyoruz. Genellikle bisiklet sürmeyi hep hayal etmiş ama bir türlü sürememiş özellikle 50 yaş üstü kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Çok mutlular. Bisikletin kadınlar için anlamı özgürlük. Sosyal hayata katılıyorlar ve çoğu hayatlarında belki de ilk defa kendileri için bir şey yaptıklarını söylüyor" dedi.

Söyleşiye katılan vatandaşlardan Arzu Bahadır, bisikletin kadınlar için özgüven ve özgürlük anlamına geldiğini söyledi. İranlı olduğunu ve küçük yaşlardan itibaren bisiklet sürdüğünü anlatan Bahadır, "Bisiklet bir kadının kendine güvenini gösterir. Kendi ayaklarının üzerinde durmasını ve dengesini kurmasını gösterir. Bir öğretmen olarak söylüyorum; insan kendine güvendiği zaman her işi yapabilir. Kadınlarımız da kendilerine güvendikleri sürece her işi yapabilirler. Umarım bütün kadınlar, İranlı kadınlar da Türk kadınları da her zaman çok iyi yerlere ulaşırlar" diye konuştu.

Yaklaşık beş yıldır bisiklet sürdüğünü belirten Devran Özcerit ise bisiklet gruplarının hayatında önemli bir değişim yarattığını aktararak, "Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal aktiviteleri ile bizi topluma kazandırdı. Mesela ben bisiklet gruplarına dahil olmadan önce evimden dışarı çıkmıyordum. Aynı zamanda MS hastasıyım. Ama şimdi sosyalleştim, arkadaşlarım oldu, gezilere gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Bisikletli Kadınlar, eşitlik için pedal çevirdi

Etkinliklerin ikinci gününde bisikletli kadın grupları Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan Mersin Büyükşehir Belediyesi Etkinlik Merkezi'ne kadar bisiklet sürüşü gerçekleştirdi. Ardından kadınlar, eşitlik temalı pankartlarla kortej eşliğinde yürüyüş yaptı. Bisikletin Sultanları Spor Kulübü Kurucusu ve Başkanı Aysel Taşkan, bisiklet sürüşünün kadınların toplumda daha görünür olması ve eşit haklara sahip olması için önemli bir mesaj taşıdığını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik çalışmalara verdiği desteğe de değinen Taşkan, "Mersin Büyükşehir, bizlere her alanda destek oluyor. Ortak projeler yürütüyoruz. Mersin'de kadınlara ücretsiz bisiklet sürmeyi öğretiyoruz ve bu çalışmalarımızda da bize büyük destek veriyorlar" diye konuştu.

Program kapsamında Mersin Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslıhan Doğan Topçu, "Sorgulayan Kadınlar" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın dayanışması ve kadınların kamusal alandaki görünürlüğü üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Prof. Dr. Topçu, 8 Mart'ın yalnızca bir kutlama günü değil, kadınların yaşadığı eşitsizlikler ve bu eşitsizliklere karşı farkındalık oluşturmak açısından önemli bir gün olduğunu belirterek, "Bugün kadınlarla erkeklerin dayanışma içinde kadınların yükselmesine el vermesini hatırlatmak için önemli bir gün. Sadece basitçe bir Kadınlar Günü kutlaması değil; dünyanın her yerinde, bizim ülkemizde ve toplumumuzda da kadınların nasıl ikincileştirildiğini, nasıl eşitsizlik mekanizmaları altında ezildiğini hatırlamak için bir gün. Bu nedenle 8 Mart gibi günlerin bu olumsuzlukları gidermek için farkındalığı artırmaya vesile olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Söyleşide dile getirdiği "Kadın, kadının yurdu olmalı" ifadesine de değinen Topçu, kadın dayanışmasının eşitsizlikleri aşmada önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Söyleşinin ardından Galatasaray Meydanı'nda Bisikletli Kadınlar Amatör Ritim Grubu mini konser vererek etkinliğe renk kattı. Alanda yer alan üretici kadın stantları da üreten kadınların emeğini Mersinlilerle buluşturdu. Üretici kadın stantlarında el emeği ürünlerini sergileyen Rukiye Akbalık, 8 Mart etkinliklerinin kadın dayanışmasını güçlendirdiğini söyledi. El yapımı seramik ürünler ürettiğini belirten Akbalık, "Emekçi kadınların birlik ve dayanışması gerçekten çok güzel bir şey. Böyle platformların daha da artmasını ve daha da güzel geçmesini bekliyoruz. Bu tür etkinlikler daha sık yapılırsa çok daha güzel olacaktır" dedi.

TADEKA'da "Kadına Dair Resim Sergisi" açıldı

Etkinlikler kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) binasında, Plastik Sanatlar Kurulu öncülüğünde "Kadına Dair Resim Sergisi" açıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dördüncü kez düzenlenen Kadın Sanat Çalıştayı'nda yer alan 44 kadın sanatçının fırçalarından çıkan eserlerin yer aldığı serginin açılışına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

"Kadının Rengi Dünyayı Değiştirir" mottosuyla hazırlanan ve küratörlüğünü Sema Tüfekçi'nin yaptığı programa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Büyükşehir Belediyesi Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, CHP PM Üyesi Ozan Varal, CHP Tarsus İlçe Başkanı Yusuf Tıbık, STK temsilcileri, TADEKA üyeleri ve sanatseverler katıldı."

Kent Orkestrası, 8 Mart'ın umudunu ve mücadelesini şarkılarla yükseltti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından verilen özel konser ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinin dikkati çeken programlarından biri oldu. Kadın temalı şarkılardan oluşan repertuvarda Şebnem Ferah'ın "Vazgeçtim Dünyadan", Aysel Gürel'in "Ünzile" ve Sezen Aksu'nun "Masum Değiliz" şarkılarına salondaki kadınlar hep birlikte eşlik etti. Konser, Ajda Pekkan'ın "Kime Ne" şarkısıyla coşkulu bir finalle sona erdi.

"Eşitliğin hakim olduğu bir gelecek hepimizin en büyük hayali"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Şefi Anıl Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladıkları repertuvarda kadınların yaşadığı sorunlara dikkati çekmek istediklerini söyledi. Repertuvarı oluştururken özellikle kadına yönelik şiddet konusuna vurgu yaptıklarını belirten Aydın, "Seyircilerin kendilerini iyi hissedecekleri, Türk pop müziği tarihine damgasını vurmuş eserlerden oluşan ve içinde kadına yönelik şiddete de vurgu yapan bir repertuvar seçtik. Seyirciden büyük bir beğeni aldık. Kadınların daha güçlü, eşitliğin hakim olduğu bir gelecek hepimizin en büyük hayali" ifadelerini kullandı.

Konseri izleyen vatandaşlardan müzik öğretmeni İnci Bihter Atebey, "Bu anlamlı günde böyle güzel bir konserde olmak mutluluk verici. Kadınların önemini anlatan ve onları motive eden muhteşem bir repertuvar seçilmiş. Bu anlamda buradan çok mutlu ayrılıyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini de dile getiren Atebey, "Daha önceki konserlere de gelme şansım olmuştu. Yapılan tüm çalışmalar çok özel. Özellikle Kadınlar Günü için düzenlenen etkinlikler için teşekkür ediyoruz. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ayrıca; "Doğa Bizi Çağırıyor" gezisi kapsamında Silifke ilçesi Uzuncaburç Mahallesi'nde Olba Antik Kenti'nde yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Emekçi, 8 Mart, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 8 Mart, 'Eşit Mersin'in Emekçi Kadınları' Vurgusuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da yeni dini lider seçildi, Trump’tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
Rusya: Ukrayna’ya ait 322 İHA’yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk Rusya: Ukrayna'ya ait 322 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk
Görüntüler Eskişehir’den İspanyollar buna bayılacak Görüntüler Eskişehir'den! İspanyollar buna bayılacak
Arda Güler ne yapsa yaranamıyor Bu kadarına da pes artık Arda Güler ne yapsa yaranamıyor! Bu kadarına da pes artık
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı’nda yeni sevgilisiyle görüntülendi Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
Bernardo Silva’dan Galatasaray’a sevindirici haber Bernardo Silva'dan Galatasaray'a sevindirici haber
İran’ın füzesi İsrail’i yangın yerine çevirdi O anlar kameralarda İran'ın füzesi İsrail'i yangın yerine çevirdi! O anlar kameralarda
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Kadıköy’de inanılmaz son Fenerbahçe, Samsunspor’u 905’te devirdi Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi
İspanya televizyonunda Türkçe mesajı: Baklava ve saç ekimi için teşekkür İspanya televizyonunda Türkçe mesajı: Baklava ve saç ekimi için teşekkür
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi. ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
Sadettin Saran son dakikada gelen gol sonrası sevinçten çılgına döndü Sadettin Saran son dakikada gelen gol sonrası sevinçten çılgına döndü
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi

17:51
Alarmları kurun Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
17:39
ABD’nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere’de
ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'de
16:54
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
16:50
NATO: Türkiye’ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
16:39
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme 3’ünü birden vurdular
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular
16:37
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:23
Galatasaray’a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 18:16:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Mersin'de 8 Mart, "Eşit Mersin'in Emekçi Kadınları" Vurgusuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.