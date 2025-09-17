Mersin\'de Anne Oğlunu Bıçakladı

Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde önceki gün saat 21.30 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi. Revşan Demir, dini nikahla birlikte yaşadığı eşinden olan 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel Karakoç'u boğazından ve çeşitli yerlerinden yaraladı.

ÇOCUK KURTARILAMADI, ANNE GÖZALTINDA

Hastaneye kaldırılan Karakoç, kurtarılamadı. Çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Anne Demir, gözaltına alındı. Yakınları tarafından morgdan alınan Karakoç, Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na defnedildi.

"EVİ CİNLER SARDI" DEYİP DEHŞET SAÇTI

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Revşan Demir'in olaydan önce evde bağırarak "Evi cinler sardı, ben gidersem çocuğum ne olacak" diyerek Veysel'i tuvalete götürüp, önce boğazını kestiği ardından 8 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Demir, çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.