Mersin'de Anne Oğlunu Bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin'de Anne Oğlunu Bıçakladı

Mersin\'de Anne Oğlunu Bıçakladı
17.09.2025 13:19  Güncelleme: 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Revşan Demir, psikolojik sorunları nedeniyle 5 yaşındaki oğlu Mert'i bıçaklayarak öldürdü.

Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde önceki gün saat 21.30 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi. Revşan Demir, dini nikahla birlikte yaşadığı eşinden olan 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel Karakoç'u boğazından ve çeşitli yerlerinden yaraladı.

ÇOCUK KURTARILAMADI, ANNE GÖZALTINDA

Hastaneye kaldırılan Karakoç, kurtarılamadı. Çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Anne Demir, gözaltına alındı. Yakınları tarafından morgdan alınan Karakoç, Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na defnedildi.

Vahşetin nedeni korkunç! 'Evi cinler sardı' deyip 5 yaşındaki oğlunu katletmiş

"EVİ CİNLER SARDI" DEYİP DEHŞET SAÇTI

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Revşan Demir'in olaydan önce evde bağırarak "Evi cinler sardı, ben gidersem çocuğum ne olacak" diyerek Veysel'i tuvalete götürüp, önce boğazını kestiği ardından 8 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Demir, çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Mersin, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Anne Oğlunu Bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor: 18 bin TL’lik bilgisayarım kayıp Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor: 18 bin TL'lik bilgisayarım kayıp
İsrail maçlarının gelirini Gazze’ye bağışlayacaklar İsrail maçlarının gelirini Gazze'ye bağışlayacaklar
Zimmetine 1 milyon TL geçiren zabıt katibinin cezası belli oldu Zimmetine 1 milyon TL geçiren zabıt katibinin cezası belli oldu
Ufuk Özkan hakkında çıkan intihar iddialarına kardeşi yanıt verdi Ufuk Özkan hakkında çıkan intihar iddialarına kardeşi yanıt verdi
İspanya’dan İsrail’e ağır darbe 2 büyük silah sözleşmesi iptal edildi İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! 2 büyük silah sözleşmesi iptal edildi
Ziraat Türkiye Kupası’nda inanılmaz gol Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz gol
Efsane oyuncu Robert Redford, 89 yaşında hayatını kaybetti Efsane oyuncu Robert Redford, 89 yaşında hayatını kaybetti

13:19
Fatih Terim’in ’’Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor’’ sorusuna verdiği yanıt olay oldu
Fatih Terim'in ''Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor?'' sorusuna verdiği yanıt olay oldu
13:17
4 kişinin öldürüldüğü pusuda korkunç detaylar Resmen insan avı yapmışlar
4 kişinin öldürüldüğü pusuda korkunç detaylar! Resmen insan avı yapmışlar
12:15
Bakan Şimşek’ten canlı yayına damga vuran sözler: Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı
Bakan Şimşek'ten canlı yayına damga vuran sözler: Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı
12:09
SOLOTÜRK, Teknofest’te nefesleri kesti
SOLOTÜRK, Teknofest'te nefesleri kesti
11:50
Taraftarlar kahroldu Galatasaray’a Osimhen şoku
Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku
11:35
Türkiye’yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı Meğer timsah gözyaşları dökmüş
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş
11:30
Zirveye sayılı günler kala çark eden bir ülke var: Filistin’i devlet olarak tanımayacaklar
Zirveye sayılı günler kala çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2025 13:52:11. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Anne Oğlunu Bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.