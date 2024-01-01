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Mersin'de Aynı Gün Hem Deniz Hem de Kar Keyfi - Son Dakika
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Mersin'de Aynı Gün Hem Deniz Hem de Kar Keyfi

Mersin Bozyazı ve Anamur'da vatandaşlar, yeni yılın ilk gününde hem denize girdi, hem de ilçenin yüksek rakımlı bölgesinde geçtiğimiz günlerde yağan karı fırsat bilerek kayak keyfi yaptı. Mersin'in turizm merkezlerinden biri olan ilçelerinde her mevsim deniz keyfi yaşanıyor. Vatandaşlar, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilerek deniz çevresinde vakit geçiriyor. Bozyazı ilçesinde düzenlenen denize girme etkinliği ve Anamur ilçesinde yapılan kayak etkinliğiyle vatandaşlar, aynı gün içinde iki farklı keyifli etkinlik yapma imkanı buldu.

Mersin\'de Aynı Gün Hem Deniz Hem de Kar Keyfi
01.01.2024 - 23:01,  Güncelleme: 23:04
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Mersin'de aynı gün hem deniz hem de kar keyfi

MERSİN - Mersin Bozyazı ve Anamur'da vatandaşlar, yeni yılın ilk gününde hem denize girdi, hem de ilçenin yüksek rakımlı bölgesinde geçtiğimiz günlerde yağan karı fırsat bilerek kayak keyfi yaptı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Mersin'in Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunması nedeniyle merkez ve ilçelerinde her mevsim deniz keyfi yaşanıyor. Hava sıcaklığının mevsimin 4-5 derece üzerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar da deniz çevresinde günün tadını çıkarıyor. 2024 yılının ilk gününde her yıl olduğu gibi bu sene de Bozyazı ilçesinde denize girme etkinliğini düzenlendi. Günün ilk saatlerinde ada sahilinde bir araya gelen vatandaşlar denize girerek keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte temsili Nasrettin hoca ise denize maya çaldı. Anamur ilçesinde de denize giren vatandaşlar farklı bir etkinlik daha gerçekleştirdi. İlçenin yaklaşık 70 kilometre yukarısında yer alan yenlicebeleni bölgesine giden vatandaşlar, kar da kayak yaparak aynı gün içinde iki farklı etkinlik yaptı.

İlçe sakinlerinden Hüseyin Arı, aynı gün içerisinde hem denize girmek hem de kayak yapmak şahane" derken Faruk Arslan da, Anamur'un tertemiz denizinde yüzdüklerini daha sonra gelerek kristalize karında kaydıklarını ifade etti.

Her iki etkinlikte de yer alan İsmail Gübeş ise "Bugün 1 Ocak 2024 Anamur'da bir taraftan sahilde denize girilirken, diğer taraftan da 1 saat mesafedeki yüksek bölgelerinde kayak yapıyoruz. Amatör düzeyde kayak yapıyoruz, inşallah bir gün profesyonel kayak merkezimizde olur" dedi.

Kaynak: İHA
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