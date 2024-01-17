Mersin\'de balıkçılar, 2023\'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri"ni oyladı.

Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda mesai yapan balıkçılar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Balıkçılardan Ali Dilgil, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Çevre-Yaşam"da Mustafa Çiftçi'nin "İki gözüm", "Spor"da ise Serhat Çağdaş'ın "Kazananlar, kaybedenler" başlıklı karesine oy verdi.

Bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" adlı fotoğrafını seçen Dilgil, "Hepsi birbirinden güzel, ilgimi çekti. Emeği geçenleri tebrik ederim." dedi.

Ali Yüzgeç de "Haber" kategorisinde David Peinado'nun "Nehire karşı", "Çevre-Yaşam"da Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?", "Spor"da da Emin Sansar'ın "Yumruk" başlıklı karesini seçti.

Yüzgeç, "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret" ve "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Sema bebek" adlı fotoğrafını tercih etti.

Fotoğraflardan etkilendiğini anlatan Yüzgeç, emeği geçenleri kutladı.