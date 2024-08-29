Mersin'de Balıkçılar Yeni Av Sezonuna Hazırlanıyor - Son Dakika
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Mersin'de Balıkçılar Yeni Av Sezonuna Hazırlanıyor

Mersin\'de Balıkçılar Yeni Av Sezonuna Hazırlanıyor

Mersin'de balıkçılar, yeni balık avı sezonu öncesinde son hazırlıklarını tamamlıyor. Balık Pazarı Derneği Başkanı Adnan Polat, balık fiyatlarında yüzde 80 oranında düşüş beklediklerini söyledi.

29.08.2024 10:02
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MERSİN'de balıkçılar, yasağın kalkmasıyla 15 Eylül'de başlayacak yeni balık avı sezonu öncesinde son hazırlıklarını tamamlıyor. Mersin Balık Pazarı Derneği Başkanı Adnan Polat, balık fiyatlarında yüzde 80 oranında düşüş beklediklerini söyledi.

Akdeniz'de 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 15 Eylül'de sona eriyor. Sezonun kapanmasının ardından teknelerinde bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren balıkçılar, bir yandan da ağlarını tamir etti. Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak, gırgır tekneleri ve trollerle ava çıkmaya hazırlanan balıkçılar, 5 ay aranın ardından bu yıl da av sezonunun bereketli geçmesini bekliyor.

Mersin Balık Pazarı Derneği Başkanı Adnan Polat, 15 Eylül'de bütün teknelerin hazırlıklarını tamamlamış şekilde denizde olacağını belirtti. Bu tarih itibarıyla balık bolluğu beklediklerini kaydeden Polat, " İzmir, Ege, Marmara ve Karadeniz'de 1 Eylül'de av yasağı kalkıyor. Yalnız Akdeniz'in ayrı bir özelliği var. Bizde 15 Eylül'de yasak kalkıyor. Havaların ve deniz suyunun sıcaklığı nedeniyle 15 günlük bir uzatma var. Bizim için de uygun. Hatta biz bu tarihin 1 Ekim'e kadar uzatılmasını istiyoruz. Çünkü havalar aşırı derecede sıcak. ve iklimsel bir sıcaklık var. Her yıl da giderek artıyor. 15 Eylül'den sonra balıkçılarımız vira bismillah deyip denizde açılacak. Şu an herkes bakımını yapıyor. Tekneler bakımlarını yapıyor, ağlarını temizleyip dikiyor. Her türlü dip, boya ve bakım onarım tamiratlarımız büyük bir hızla devam ediyor. Bütün teknelerimiz denizde olacak" dedi.

'HALKIMIZI BALIK YEMEYE DAVET EDİYORUZ'

Tezgahlarda balık bolluğu beklediklerini aktaran Polat, "15 Eylül itibarıyla balık bolluğu bekliyoruz. Bu bollukla birlikte balık çeşitliği de artacak, fiyatlar düşecek. Özellikle eylül, ekim ve kasım ayları fiyatların en uygun olduğu aylardır. Bunları değerlendirsinler. Şu anki fiyatlardan yüzde 70, yüzde 80 indirimle alacaklar. Halkımızı balık yemeye davet ediyoruz. Vücudun en büyük, en dirençli olarak vitamin alabileceği gıda ürünü balıktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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