Mersin\'de Haber Fotoğrafını Değerli Kılan Unsurlar Semineri Düzenlendi

Mersin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Haber Fotoğrafını Değerli Kılan Unsurlar" başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) işbirliğinde organize edilen seminer, MTSO Meclis Salonu'nda yapıldı.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, açılış konuşmasında, etkinliğe destek vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Fotoğrafın önemine değinen Çakır, "Bazen iyi bir fotoğraf sayfalarca yazıdan daha etkili olabiliyor. Tek bir kare, büyük algı oluşturabiliyor." dedi.

MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe de seminerlerin gazetecilere farklı bakış açısı kazandırdığını dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından deneyimli foto muhabiri Muammer Tan, seminere katılan basın mensuplarına tecrübelerini anlattı.

Tan, haber fotoğrafçılığına ilişkin tanımlamalara yer verdiği sunumunda, "Haber fotoğrafçılığının hedefi okuyucunun hızlı algılayabilmesi için iletiyi açık şekilde iletmektir. Haber fotoğrafçılığı bilgilendirme amaçlıdır. Her fotoğrafçının bütün çabası, zekası ve becerisi bir haberin belirli yönlerini bildirmeyi amaçlamaktadır." diye konuştu.

Haber fotoğrafçılığında önemli olan unsurları aktaran Tan, ulusal ve uluslararası medyada yer alan fotoğrafları teknik, estetik ve içerik açısından inceleyerek katılımcıları bilgilendirdi.

Tan, konuşmasının ardından soruları yanıtladı.