Mersin'de Hastane Otoparkında Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika
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Mersin'de Hastane Otoparkında Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Mersin\'de Hastane Otoparkında Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan bir hastanenin açık otoparkında drift yapan sürücüye, 33 bin 739 lira para cezası verildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin otoparkında drift yaptığı tespit edilen sürücüye, ayrıca 'sürücü belgelerini yanında bulundurmamak' suçundan da cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu.

13.02.2024 11:51
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Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, hastanenin açık otoparkında drift yapan sürücüye 33 bin 739 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin açık otoparkında drift yapan sürücünün belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında otomobiliyle drift yapan sürücünün H.E.Ç. olduğu belirlendi.

Aracı trafikten men edilen sürücüye "drift yapmak" ve "sürücü belgelerini yanında bulundurmamak" maddelerinden 33 bin 739 lira para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: AA

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