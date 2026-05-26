Mersin'de Hızlı Tren Projesi

26.05.2026 14:31
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattının ticareti hızlandıracağını belirtti.

BAKAN URALOĞLU: MERSİN LİMANLARI, TİCARET YOLLARINA YÜKSEK HIZDA BAĞLANACAK

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep hızlı tren hattı projesine ilişkin, "Hattımız Mersin limanlarını Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na yüksek hızda bağlayacak, yük ve yolcu taşımacılığında süreleri kısaltarak bölgesel ticaretin hızlanmasına önemli katkı sunacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, "312,5 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattı projemizle; Mersin-Adana arasındaki mevcut hattın altyapısını hızlı trene uyumlu hale getirerek ve ilave yeni hat yapımlarını tamamlayarak hem yolcu hem yük taşımacılığına elverişli elektrikli, sinyalli bir hızlı tren hattını hizmete alacağız. Projemizin tamamlanmasıyla; Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası mevcutta 361 kilometre olan mesafeyi yük için yüksek standarda ve yolcu treni için 200 kilometre hıza uygun olarak yeniden inşa ediyoruz. Yeni durumda yolu 312,5 kilometreye ve Mersin-Gaziantep arasında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini ise 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.

'YENİ BİR TİCARET OMURGASI OLUŞTURUYORUZ'

Projenin Akdeniz'den Orta Koridor'a kesintisiz bağlantı sağlayarak Türkiye'yi küresel lojistikte çok daha güçlü bir konuma taşıyacağını dile getiren Uraloğlu, "Diğer yandan, kuzey-güney ekseninde şekillenen Kalkınma Yolu Projesi ile Irak'taki Fav Limanı'ndan başlayarak yaklaşık bin 200 kilometrelik hat üzerinden ülkemize ve buradan Avrupa'ya uzanan yeni bir ticaret omurgası oluşturuyoruz. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattımız, işte bu iki büyük vizyonu Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'nu Akdeniz'le buluşturan kritik bir halkadır. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesi, Gaziantep'ten Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden Kalkınma Yolu'na, Aksaray-Ulukışla-Yenice hızlı demir yolu projesi üzerinden ise Orta Koridor'a entegre olacak" ifadelerini kullandı.

Projenin geçtiği güzergahtaki şehirleri Akdeniz'in vazgeçilmez lojistik merkezleri konumuna taşıyacağını ifade eden Uraloğlu, "Suriye ve Irak gibi komşu ülkelerle ticaret hacmini katlayarak artıracak, uluslararası tedarik zincirlerinde stratejik bir avantaj sağlayacak. Hattımız Mersin limanlarını Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na yüksek hızda bağlayacak, yük ve yolcu taşımacılığında süreleri kısaltarak bölgesel ticaretin hızlanmasına önemli katkı sunacak" açıklamasında bulundu.

'YÜZDE 87'NİN ÜSTÜNDE FİZİKİ İLERLEME GERÇEKLEŞTİRDİK'

Devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Tarsus Şehir Geçişi'nin genel fiziksel ilerlemesinde yüzde 98 seviyesine ulaştık. Osmaniye, Nurdağı, Mersin-Adana arası istasyonların yapımı ile Mersin ve Adana garlarının yapım çalışmaları devam ediyor. Mersin-Yenice arası hat serimi ve elektrifikasyon imalatları sürüyor. Proje genelinde bu zamana kadar yüzde 87 üstünde fiziki ilerleme gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: DHA

