Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Akdenizlilerle İftarda Buluştu

(MERSİN) – Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gündoğdu Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında Akdenizlilerle aynı sofrada buluştu. Seçer, "Bu bereket ve sofra, milletin sofrası, milletin bereketi. Bu sofralar sizlerin parasıyla kurduğumuz sofralar" dedi.

TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ile eşi Meral Seçer, ramazan ayının 13'üncü gününde Akdenizlilerle iftar sofrasının bereketini paylaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına Seçer çiftinin yanı sıra CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Akdeniz Belediyesi Seçilmiş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Seçer ile Meral Seçer, iftar alanında Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Hal Şubesi öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Başkan Seçer, ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar sofralarında bereketi paylaştıklarını belirterek, "Bu bereket ve sofra, milletin sofrası, milletin bereketi. Bu sofralar sizlerin parasıyla kurduğumuz sofralar. Kendi paranız, kendi yemeğiniz gibi afiyetle yiyin, afiyet olsun" ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Seçer, Mersin Büyükşehir olarak devletin bir kurumu olduklarını belirterek, "Devlet de adaletli olacak, devlet sistemi de vatandaşını eşit görecek. Devlet; birine başka, diğerine başka muamele yapmayacak. Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan her birey, devletimizin onurlu, şerefli ve eşit yurttaşıdır. Birbirimizden ayrımız olmayacak. Devletimizi seveceğiz. Güçlü ve bir arada olacağız. Ayrı düşünebiliriz, farklı etnik yapıdan olabiliriz veya farklı siyasi partilere gönül vermiş olabiliriz ama ülkemizin davasında ve birliğimizi gerektiren davalarda hep beraber olacağız" dedi.

"Güçlü ve saygın ülke olmanın yolu güçlü devlet sisteminden geçiyor"

Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelere değinen Seçer, dünyanın savaşa girdiğini belirterek, "Güçlü ülke, saygın ülke; o da güçlü devlet sisteminden geçiyor. Bugün Orta Doğu'da olan olayları hep beraber görüyoruz. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yan bakamıyorlarsa, işte o güçlü devlet sisteminden, bir asır önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, ayakları yere sağlam basan, kökleri derine giden, 700 yıllık bir devlet geleneği olan Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünden ve duruşundan kaynaklanıyor. Onun için ülkemizi seveceğiz. Hep beraber bu ülkenin kalkınması için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"Mersinimiz herkesin birbirine saygı duyduğu bir yer"

Seçer, kenti daha güzel bir hale getireceklerini belirterek, "Mersin bereketli kent. Bu kenti çok daha iyi yerlere getireceğiz. Bunu da birbirimizi severek ve birbirimize saygı duyarak yapacağız. Mersinimiz herkesin birbirine saygı duyduğu bir yer ve Başkanınız da herkese saygı duyan bir başkan. Mersinimizde olduğu gibi; huzurun, mutluluğun, kardeşliğin, refahın ve bereketin olduğu yerde her şey en güzel olur" dedi.

"Mersin, her kesimden insanın kardeşçe yaşadığı örnek bir kenttir"

Sarıyıldız da ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkati çekerek, "Ramazan ayında, bu mübarek ayda bu güzel etkinlikte bizleri bir araya getiren değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Başkan şahsında, emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Mersin, her kesimin kardeşçe yaşadığı bir kenttir. Her dilden, kimlikten ve inançtan insanın komşuluk hukuku içerisinde bir arada yaşadığı, ülkeye ve dünyaya örnek bir kenttir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Akdeniz Belediyesi'ne yönelik kayyım uygulamasını da değerlendiren Sarıyıldız, "İsterdik ki bugün burada kayyım uygulamasının son bulduğu, barış ve kardeşlik ortamının güçlendiği bir süreçte, belediyemizin ilgili müdürlükleri ve meclis üyelerimizle birlikte sizlerle bir arada olalım. Ancak ne yazık ki böyle bir yanlış uygulamayla karşılaştık" dedi.

Program, duaların okunmasının ardından sona erdi.