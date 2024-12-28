Mersin'de Kış Günlerine Özel Kaynar İkramı - Son Dakika
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Mersin'de Kış Günlerine Özel Kaynar İkramı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara soğuk kış günlerinde geleneksel kaynar ikramında bulunuyor. Haftanın beş günü farklı noktalarda yapılan dağıtımla soğuk algınlıklarına karşı koruma amaçlanıyor. Vatandaşlar kaynar ikramını büyük beğeniyle karşılıyor.

28.12.2024 09:35  Güncelleme: 11:41
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde vatandaşlara 'kaynar' ikram ediyor. Kaynar, içerdiği baharatlar sayesinde hem sıcak tutuyor, hem de soğuk algınlıklarına karşı koruyucu bir etki sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde haftanın beş günü altı farklı noktada mobil araçlarla kaynar dağıtımı yapıyor. Pazartesi günü Tarsus PTT Yarenlik Alanı çıkışında, salı günü bankalar önünde, çarşamba günü Toroslar Kuvayi Milliye Caddesi'nde, perşembe günü Akdeniz ilçesi Yoğurt Pazarı'nda, cuma günü Yenişehir ilçesi Alanya Sokağı ve Tarsus Kültür Park önünde kaynar ikramı yapılıyor.

"Bu geleneksel içecek büyük beğeni topluyor"

Sosyal Hizmetler Dairesi'nde görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Yusuf Yazgı, "Kış aylarında vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve bağışıklık sistemlerini desteklemek amacıyla, zengin baharatlarla yapılan geleneksel Kaynar dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Kentimizin 6 yoğun meydanında haftanın beş günü dağıtım yaptığımız bu geleneksel içecek, büyük beğeni topluyor. Kaynar dağıtımı Mersinlilerin kış günlerinde içini ısıtmanın yanı sıra, kültürel bir değeri yaşatma misyonumuzu da destekliyor" dedi.

Kaynar ikram edilen vatandaşlardan bazıları ise düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Sevinç Takar: "Bu soğuk havada Kaynar içimizi ısıttı. Çok mutlu olduk, teşekkür ederiz."

-Gurbet Çirik: "İlk defa içiyorum. Çok güzel. Hava çok soğuk, içimi ısıttı. Kaynar severim. Çok güzel. Soğuk havada şifalı içecek, çok güzel gidiyor."

-Ahmet Güllü: " Vahap Seçer, benim annemdir, babamdır. Kaynar çok lezzetli, şifadır. Başkanım da zaten şifadır."

-Hayrettin Yaman: "Yeni içeceğim. Tadı çok güzel. Soğuk havada içimizi ısıtıyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Kış Günlerine Özel Kaynar İkramı - Son Dakika

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