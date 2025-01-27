Mersin'de Korkunç Cinayet: Torun, Babaannesi ve Dedesini Bıçakla Öldürdü - Son Dakika
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Mersin'de Korkunç Cinayet: Torun, Babaannesi ve Dedesini Bıçakla Öldürdü

Mersin\'de Korkunç Cinayet: Torun, Babaannesi ve Dedesini Bıçakla Öldürdü

Mersin'in Mut ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen 20 yaşındaki H.A., tartıştığı babaannesi ve dedesini bıçakla öldürdü. Olay sonrası H.A. yakalanarak gözaltına alındı.

27.01.2025 15:12  Güncelleme: 15:15
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MERSİN'in Mut ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen H.A. (20), tartıştığı babaannesi Gülizar (70) ve dedesi Hüseyin Ateş'i (74) bıçakla boğazlarını keserek öldürdü. Cezaevinden 3 gün önce çıktığı belirtilen H.A. yakalandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak'taki bir evde meydana geldi. H.A. ile evlerinde kaldığı babaannesi Gülizar Ateş ve dedesi Hüseyin Ateş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü, H.A. bıçakla babaannesi ve dedesinin boğazını kesip, kaçtı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ateş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Gülizar ve Hüseyin Ateş'in cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

CEZAEVİNDEN 3 GÜN ÖNCE ÇIKMIŞ

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, H.A.'yı kaçtığı evden 1 kilometre uzaklıkta yakaladı. Gözaltına alınan H.A.'nın 3 gün önce cezaevinden tahliye olduğu, babası M.A.'nın da 4 yıl önce sahte içkiden hayatını kaybettiği belirtildi.

Şüphelinin sorgusu sürüyor. ;

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Korkunç Cinayet: Torun, Babaannesi ve Dedesini Bıçakla Öldürdü - Son Dakika

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