Mersin'de Lüks Araçlar, Hakkari ve Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Mersin'de Lüks Araçlar, Hakkari ve Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin\'de Lüks Araçlar, Hakkari ve Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonu

Ticaret Bakanlığı, Mersin Gümrük Limanı'nda 356,6 milyon lira değerinde 24 lüks araç ve Hakkari ile Edirne'de toplamda 720 milyon lira değerinde 608 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

01.02.2025 09:28  Güncelleme: 09:30
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TİCARET Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin Gümrük Limanı'nda 356,6 milyon lira değerinde 24 lüks araç, Hakkari ve Edirne'de 720 milyon lira değerinde 608 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi çalışmalarında şüpheli görülen 12 konteyner, Araç ve Konteyner Tarama Sistemi'ne sevk edildi. Konteynerlerde yoğunluk tespit edilince detaylı arama kararı alındı. Kapakları açılan konteynerlerden 24 çeşitli marka ve modellerde, otomobil ve arazi aracı çıktı. Piyasa değeri yaklaşık 356,6 milyon Türk lirası olan araçlara el konuldu. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Hakkari ve Edirne' yürütülen 2 farklı operasyonda da piyasa değeri yaklaşık 720 milyon Türk lirası tutarında 608 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ARAÇLAR ARANDI

Esendere ve Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar arandı. İncelemeler kapsamında gerçekleştirilen detaylı aramalarda; Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 431 kilogram eroin, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 177 kilogram esrar olmak üzere, toplamda 608 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Mersin, Yüksekova ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde soruşturmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Güvenlik, Hakkari, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Edirne, Mersin, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Lüks Araçlar, Hakkari ve Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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