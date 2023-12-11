Mersin\'de sağanak yağış sonrası gökkuşağı oluştu

MERSİN ve çevresinde sağanak yağış, fırtına etkisini gösterirken yağmur sonrası ortaya gökkuşağı çıktı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün Mersin'in batı ilçeleri Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Silifke ve Erdemli ilçeleri için verdiği sağanak yağış uyarısı sonrası; yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış yaşandı. Yağış nedeniyle özellikle Mersin- Antalya D-400 karayolunda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Yağışla birlikte doğu ve kuzeydoğu yönlerinde, saatteki hızı yaklaşık 60 kilometrelik fırtına çıktı. Fırtına nedeniyle Akdeniz'de şiddetli dalgalar deniz ulaşımında da olumsuz etki yarattı. Yağış sonrası oluşan gökkuşağı güzel bir görüntü oluşkurdu.