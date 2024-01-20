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Mersin'de Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Mersin'de Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki Gösterdi

Mersin'de çeşitli hastanelerde görevli sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla bir araya geldi. Ulu Cami önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Diş hekimi Caner Öztürk, Gazze'de kurulacak sağlık tesislerinde görev yapmaya hazır olduklarını belirtti. İsrail'in insan hakları ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini vurgulayan Öztürk, Gazzeli sağlık çalışanlarını selamladı ve insanlık dışı eylemlere karşı mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. Katılımcılar, basın açıklamasının ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Mersin\'de Sağlık Çalışanları İsrail\'in Gazze Saldırılarına Tepki Gösterdi
20.01.2024 - 15:23,
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Mersin'de çeşitli hastanelerde görevli sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami önünde bir araya gelen sağlık personeli, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Grup adına konuşan diş hekimi Caner Öztürk, Gazze'de kurulacak sağlık tesislerinde görev yapmaya hazır olduklarını söyledi.

İsrail'in insan hakları ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini belirten Öztürk, "İsrail tarafından uygulanan zulümlere rağmen korkmadan mücadele eden Gazzeli kardeşlerimizi, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından bir an ayrılmayan Gazzeli sağlık çalışanlarını selamlıyoruz. İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

Katılımcılar, basın açıklaması sonrası Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin'de Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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