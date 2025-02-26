Mersin'de Soğuk Havaya Karşı Kaynar İkramı İle Sıcaklık Dağıtılıyor - Son Dakika
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Mersin'de Soğuk Havaya Karşı Kaynar İkramı İle Sıcaklık Dağıtılıyor

Mersin\'de Soğuk Havaya Karşı Kaynar İkramı İle Sıcaklık Dağıtılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmetler çerçevesinde haftanın 5 günü 6 farklı noktada kaynar ikramları ile Mersinlilere sıcaklık ve enerji sunuyor. Yerel lezzetlerin tanıtımına destek olan bu uygulama, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

26.02.2025 09:57  Güncelleme: 10:31
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(MERSİN)- M Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi koordinesinde, haftanın 5 günü yapılan kaynar ikramlarını, her yaştan Mersinli memnuniyetle karşılıyor. 6 noktadan dağıtılarak kentin atmosferine katkıda bulunan hizmet, yerel lezzetlerin tanıtımına da destek oluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kaynar ikramları, her yaştan Mersinli'yi memnun ediyor. Zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil, havlıcan, yenibahar gibi baharatlarla hazırlanmış kaynar, soğuk havada vücuda enerji veriyor.  Büyükşehir'in kaynar ikramları, Pazartesi günü Tarsus PTT Yarenlik Alanı çıkışında, Salı günü Mezitli bankalar önünde, Çarşamba günü Toroslar Kuvayi Milliye Caddesi'nde, Perşembe günü Akdeniz ilçesi Yoğurt Pazarı'nda, Cuma günü ise Yenişehir ilçesi Alanya Sokağı ve Tarsus Kültür Park önünde yapılıyor.

"Kentimizin 6 noktasında, hafta içi her gün vatandaşlarımızla buluşturuyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda sosyolog olarak görev yapan Nazire Büyükgürses, kaynar dağıtımıyla hem soğuk günlerde vatandaşların içini ısıttıklarını hem de geçmişten gelen bir lezzet sunduklarını belirterek, "Kaynar ikramımızla, vatandaşlarımızın hem bağışıklık sistemlerini güçlendiriyor hem de kültürel mirasımızı yaşatıyoruz. Özenle seçilmiş baharatlarla hazırlanan bu şifalı içeceği, kentimizin 6 noktasında, hafta içi her gün vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Kaynar sadece bir içecek değil, çocukluğumuzdan hatıralar, dost sohbetlerinde paylaşılan bir sıcaklık ve Mersin'in köklü geleneğidir. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ve beğenisi, bizim için en büyük mutluluk" dedi.

"Soğuk havalarda güzel gidiyor"

Büyükşehir Belediyesi'ne kaynar ikramından dolayı teşekkür eden vatandaşlar ise memnuniyetlerini şu sözler dile getirdi:

-Yılmaz Ömür: "Bu insanlığa bir hizmettir. Kaynar, şifalı ve insanın hem içini ısıtan, hem de ferahlık veren bir içecek."

-Muhammed Güney: "Tadı çok güzel ve çaya benziyor. Ferah bir havası var. Başkanımıza teşekkür ediyoruz."

-Nazire Çakmakçı: "Başkanımıza teşekkür ederim. Kaynar çok güzel ve şifalı."

-Naciye Temel: "Kaynarı, genelde doğum yapanlara içirirler. Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. Soğuk havalarda güzel gidiyor."

Kaynak: ANKA

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