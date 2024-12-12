Mersin'de Yarenlik Alanı'nda Trafik Denetimi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus'ta araç trafiğine kapalı Yarenlik Alanı'nda motorlu veya motorsuz araçla geçiş yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Yaya geçişlerinin yoğun olduğu ve her gün binlerce vatandaşın kullandığı Yarenlik Alanı'nda, yasak olmasına rağmen motorlu araçla veya bisikletle ilerleyen sürücülere yönelik yapılan çalışmada, trafik kuralları ve yasa hükümleri hatırlatıldı.

"Amacımız vatandaşlarımızı bilinçlendirmek"

Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus denetim ekibinden Zabıta Komiseri Mehmet Özkan, "Tarsus Yarenlik Alanı'nda motorlu veya motorsuz araçların seyahat etmesi yasak olduğundan dolayı, biz de Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği'nden hareket ederek; burada vatandaşlarımızın, esnafımızın rahat, huzurlu, düzenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için, rahat bir şekilde oturabilmeleri ve kullanabilmeleri için denetim yapıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızı bilinçlendirmek. Çalışmalarımız 24 saat esasına dayanarak devam etmektedir" dedi.

Vatandaşlar ve esnaf denetimlerden memnun

Yarenlik Alanı'nı sık ziyaret eden emeklilerden Hasan Şimşek, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, "Bazı sürücüler hızlı kullanıyorlar. Ben şahsen rahatsız oluyordum. Denetlemenin iyi olduğunu düşünüyorum. Çok iyi, güzel bir uygulama" diye konuştu.

Yarenlik Alanı esnafından Yunus Emre Ulus ise denetimleri desteklediklerini vurgulayarak, "Bu denetimleri yapmaları çok güzel bir şey. Çünkü Yarenlik Alanı trafiğe kapalı bir alan. Tarsus'un neredeyse en işlek yerlerinden bir tanesi. Dolayısıyla buraya insanlar geliyor, yürüyorlar. Bazen çocuklar oyun oynuyorlar. Bu anlamda motosiklet ve bisikletlilerin burayı kullanmamaları yönünde denetim yapılması çok iyi bir şey" dedi.