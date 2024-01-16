Mersin\'deki Otobüs Kazasında Şoförün Hız Limitini Aşması Sonucu 9 Kişi Hayatını Kaybetti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, Mersin'de 9 kişinin hayatını kaybettiği 31 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförünün tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak 50, 40 ve 30 kilometre hıza inmesi gerekirken, 3 katı olan 98,7 kilometre hızla seyrettiğinin belirlendiği açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Mersin'in Aydıncık ilçesi Sarıyar mevkindeki Sarıyar-2 Tüneli'nin çıkışında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini 31 kişinin yaralandığını açıkladı. Açıklamada,, saat 01.30'da Mersin Aydıncık ilçesi Sarıyar mevkinde bulunan Sarıyar-2 Tüneli'nin çıkışında 47 NA 767 plakalı Dilmenler Mardin Seyahat Firmasına ait yolcu otobüsünün virajı alamayarak, yan yatması sonucunda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının herkesi derinden üzdüğü belirtildi. Açıklamada, hayatını kaybeden 9 vatandaşın yakınlarına başsağlığı dilenerek, şöyle denildi: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü olarak kaza sonrası Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirilen veriler hızla incelenmiş, bildirilen veriler doğrultusunda 48 koltuk taşıma kapasitesine sahip olan otobüste 38 yolcunun seyahat ettiği, yönetmelik gereğince bulunması gereken şoför ve görevli olduğu tespit edilmiştir. Kazanın meydana geldiği tünel, 2017 Mart ayında taşıt trafiğine açılmıştır. Yaklaşık 6 yıldır hizmet veren ve her yıl ortalama 12 milyon araç geçişi olan bu mevkide bugüne kadar herhangi bir ölümlü kaza yaşanmamıştır. Ancak kazanın meydana geldiği 1124 metre uzunluğundaki Sarıyar-2 Tüneli çıkışında söz konusu aracın tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak 50, 40 ve 30 kilometre hıza inmesi gerekirken, 3 katı olan 98,7 kilometre hızla seyrettiği görüntülerle belirlenmiştir. Maalesef sürücünün bu yöndeki trafik işaret ve işaretçilerine uymadığı tespit edilmiştir. Bir anlık dikkatsizliğin büyük kayıplara sebep olduğunu gördüğümüz bu kaza gibi acı verici olayların bir daha yaşanmaması için trafik kurallarına harfiyen uyulmasını, uyarıcı trafik işaret ve işaretçi levhalarına dikkat edilmesini tüm sürücülerimizden önemle rica ederiz." (DHA)