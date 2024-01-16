 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'deki Otobüs Kazasında Şoförün Hız Limitini Aşması Sonucu 9 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'deki Otobüs Kazasında Şoförün Hız Limitini Aşması Sonucu 9 Kişi Hayatını Kaybetti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Mersin'de meydana gelen otobüs kazasında, şoförün tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra hız limitini aşarak 98,7 km/h hızla seyrettiği belirlendi. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı. Bakanlık, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve uyarıcı trafik işaretlerine dikkat etmelerini istedi.

16.01.2024 - 16:51,
Abone Ol

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, Mersin'de 9 kişinin hayatını kaybettiği 31 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförünün tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak 50, 40 ve 30 kilometre hıza inmesi gerekirken, 3 katı olan 98,7 kilometre hızla seyrettiğinin belirlendiği açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Mersin'in Aydıncık ilçesi Sarıyar mevkindeki Sarıyar-2 Tüneli'nin çıkışında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini 31 kişinin yaralandığını açıkladı. Açıklamada,, saat 01.30'da Mersin Aydıncık ilçesi Sarıyar mevkinde bulunan Sarıyar-2 Tüneli'nin çıkışında 47 NA 767 plakalı Dilmenler Mardin Seyahat Firmasına ait yolcu otobüsünün virajı alamayarak, yan yatması sonucunda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının herkesi derinden üzdüğü belirtildi. Açıklamada, hayatını kaybeden 9 vatandaşın yakınlarına başsağlığı dilenerek, şöyle denildi: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü olarak kaza sonrası Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirilen veriler hızla incelenmiş, bildirilen veriler doğrultusunda 48 koltuk taşıma kapasitesine sahip olan otobüste 38 yolcunun seyahat ettiği, yönetmelik gereğince bulunması gereken şoför ve görevli olduğu tespit edilmiştir. Kazanın meydana geldiği tünel, 2017 Mart ayında taşıt trafiğine açılmıştır. Yaklaşık 6 yıldır hizmet veren ve her yıl ortalama 12 milyon araç geçişi olan bu mevkide bugüne kadar herhangi bir ölümlü kaza yaşanmamıştır. Ancak kazanın meydana geldiği 1124 metre uzunluğundaki Sarıyar-2 Tüneli çıkışında söz konusu aracın tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak 50, 40 ve 30 kilometre hıza inmesi gerekirken, 3 katı olan 98,7 kilometre hızla seyrettiği görüntülerle belirlenmiştir. Maalesef sürücünün bu yöndeki trafik işaret ve işaretçilerine uymadığı tespit edilmiştir. Bir anlık dikkatsizliğin büyük kayıplara sebep olduğunu gördüğümüz bu kaza gibi acı verici olayların bir daha yaşanmaması için trafik kurallarına harfiyen uyulmasını, uyarıcı trafik işaret ve işaretçi levhalarına dikkat edilmesini tüm sürücülerimizden önemle rica ederiz." (DHA)

Mersin\'deki Otobüs Kazasında Şoförün Hız Limitini Aşması Sonucu 9 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mersin Aydıncık, Mardin, Mersin, Ulaşım, Güvenlik, Trafik, Kaza, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'deki Otobüs Kazasında Şoförün Hız Limitini Aşması Sonucu 9 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:29
Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:24
Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16
Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:58
Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47
ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
15:32
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi

Son Dakika
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16 Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:58 Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47 ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
15:32 AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28 Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16 AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 17:46:07. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'deki Otobüs Kazasında Şoförün Hız Limitini Aşması Sonucu 9 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement