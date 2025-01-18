Mersin Ekonomisi Panelde Ele Alındı

Güncel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği Ofisi, Mersin Kent Konseyi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliğiyle "Mersin Ekonomisinin Dünü, Bugünü, Geleceği" başlıklı bir panel düzenledi. Panelde, limanın kentteki rolü, pamukla başlayan tarımın narenciyeye doğru evrilimi, endüstriyel sektörün gelişimi ve gelecekteki büyüme alanları ile potansiyeli ele alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği Ofisi, Mersin Kent Konseyi ve MTSO iş birliğinde düzenlenen panelin moderatörlüğünü gazeteci-yazar Abdullah Ayan'ın üstlenirken; konuşmacı olarak gazeteci-yazar Mirza Turgut ve Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim yer aldı. MTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Büyükşehir Belediyesi bürokratları, STK ve oda temsilcileri, iş ve akademi dünyasından isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Panelde, Mersin'in liman şehrinden sanayi kentine doğru uzanan tarihsel süreçteki gelişimi ile gelecekteki büyüme alanları ve potansiyelleri ele alındı. Aynı zamanda panelistler, Mersin'in hem bölgesel hem de uluslararası pek çok dinamikten etkilenen bir kent olduğunu ve şehir ekonomisinde önemli bir yer tutan limanın kente olan etkisi üzerine katılımcılara bilgi verdi.

Çukurova'nın verimli topraklarında yetişen pamukla başlayan tarımın giderek narenciyeye doğru evrilmesi ile ilgili de konuşan panelistler, bugün gelinen noktada kentin sanayi ve lojistik alanında da öne çıkmasıyla mevcut sektörel durumları ve ekonomideki yerleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Panelde, bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir kılmak için yapılması gerekenlere ilişkin çeşitli çözüm önerileri de sunuldu. Soru cevap bölümünde merak ettikleri konulara yanıt bulan katılımcılar, paneli oldukça faydalı buldu ve devamını istedi.

"Büyükşehir, kent belleğini canlı tutacak çalışmaları sürdürüyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Bedrettin Gündeş, kent belleğini canlı tutmanın ve bunu toplumun tüm kesimlerine aktarabilmenin yolunun bu tür etkinlik ve çalışmalardan geçtiğini söyledi. Mersin Kent Belleği'nin şehrin tarihi, kültürel ve toplumsal hafızasını yansıtan, geçmişten bugüne birikmiş olaylar, mekanlar, kişiler ve eserlerden oluşan kolektif bir birikim olduğuna dikkati çeken Gündeş, "Bu bellek, Mersin'in çok kültürlü yapısını, ticaret ve liman kenti olarak oynadığı rolü, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan modernleşme sürecini, yerel halkın sosyal yaşamını ve sanatsal üretimlerini içerir. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi bu tür çalışmaları sürdürüyor. Moderatörlüğü yapan Abdullah Bey, kentin gerçekten bir hafızası olarak çok güzel konular anlattı. Mustafa Erim ise özellikle kentin tarihi dokusu ile ilgili çok ciddi bilgilere sahip olduğunu, geçmişte bu tarihi dokuların içerisindeki ekonomik yapının şimdi ne olduğu ile ilgili bizlere çok önemli bilgiler verdi. Mirza Turgut da bir Mersin sevdalısı olarak kentle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı" ifadelerini kullandı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ise kent hafızasında önemli yer tutan üç ismin yer aldığı panelde bulunmaktan dolayı çok memnun olduğunu belirterek, "Mersin'in ekonomi hafızası ile ilgili, ilerleyen zamanlarda Oda olarak gerekeni yapmamız lazım. Büyükşehir, bu konuyla ilgili zaten güzel çalışmalar yapıyor. Bunu gençlerle de devam ettirmemiz lazım. Gençler çok aramıza giremiyor. Üniversiteli gençlerin, Mersin'de yaşayanların ve ekonomi ile ilgili olanların da bilmesi lazım. Çünkü eski bilgiler geleceğe ışık tutacak. Bizler onu bir şekilde kitaplaştırarak aktaracağız. Zaten gerekli çalışmaları Mersin sevdalıları yapıyor" diye konuştu.