Mersin Ekonomisi Panelde Ele Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin Ekonomisi Panelde Ele Alındı

Mersin Ekonomisi Panelde Ele Alındı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Kent Konseyi ve MTSO iş birliğiyle düzenlenen panelde, Mersin'in ekonomik geçmişi, günümüzdeki durumu ve gelecekteki büyüme potansiyelleri tartışıldı. Panelde limanın rolü, tarım sektöründeki değişim ve sanayinin gelişimi değerlendirildi.

18.01.2025 09:48  Güncelleme: 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği Ofisi, Mersin Kent Konseyi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliğiyle "Mersin Ekonomisinin Dünü, Bugünü, Geleceği" başlıklı bir panel düzenledi. Panelde, limanın kentteki rolü, pamukla başlayan tarımın narenciyeye doğru evrilimi, endüstriyel sektörün gelişimi ve gelecekteki büyüme alanları ile potansiyeli ele alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği Ofisi, Mersin Kent Konseyi ve MTSO iş birliğinde düzenlenen panelin moderatörlüğünü gazeteci-yazar Abdullah Ayan'ın üstlenirken; konuşmacı olarak gazeteci-yazar Mirza Turgut ve Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim yer aldı. MTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Büyükşehir Belediyesi bürokratları, STK ve oda temsilcileri, iş ve akademi dünyasından isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Panelde, Mersin'in liman şehrinden sanayi kentine doğru uzanan tarihsel süreçteki gelişimi ile gelecekteki büyüme alanları ve potansiyelleri ele alındı. Aynı zamanda panelistler, Mersin'in hem bölgesel hem de uluslararası pek çok dinamikten etkilenen bir kent olduğunu ve şehir ekonomisinde önemli bir yer tutan limanın kente olan etkisi üzerine katılımcılara bilgi verdi.

Çukurova'nın verimli topraklarında yetişen pamukla başlayan tarımın giderek narenciyeye doğru evrilmesi ile ilgili de konuşan panelistler, bugün gelinen noktada kentin sanayi ve lojistik alanında da öne çıkmasıyla mevcut sektörel durumları ve ekonomideki yerleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Panelde, bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir kılmak için yapılması gerekenlere ilişkin çeşitli çözüm önerileri de sunuldu. Soru cevap bölümünde merak ettikleri konulara yanıt bulan katılımcılar, paneli oldukça faydalı buldu ve devamını istedi.

"Büyükşehir, kent belleğini canlı tutacak çalışmaları sürdürüyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Bedrettin Gündeş, kent belleğini canlı tutmanın ve bunu toplumun tüm kesimlerine aktarabilmenin yolunun bu tür etkinlik ve çalışmalardan geçtiğini söyledi. Mersin Kent Belleği'nin şehrin tarihi, kültürel ve toplumsal hafızasını yansıtan, geçmişten bugüne birikmiş olaylar, mekanlar, kişiler ve eserlerden oluşan kolektif bir birikim olduğuna dikkati çeken Gündeş, "Bu bellek, Mersin'in çok kültürlü yapısını, ticaret ve liman kenti olarak oynadığı rolü, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan modernleşme sürecini, yerel halkın sosyal yaşamını ve sanatsal üretimlerini içerir. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi bu tür çalışmaları sürdürüyor. Moderatörlüğü yapan Abdullah Bey, kentin gerçekten bir hafızası olarak çok güzel konular anlattı. Mustafa Erim ise özellikle kentin tarihi dokusu ile ilgili çok ciddi bilgilere sahip olduğunu, geçmişte bu tarihi dokuların içerisindeki ekonomik yapının şimdi ne olduğu ile ilgili bizlere çok önemli bilgiler verdi. Mirza Turgut da bir Mersin sevdalısı olarak kentle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı" ifadelerini kullandı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ise kent hafızasında önemli yer tutan üç ismin yer aldığı panelde bulunmaktan dolayı çok memnun olduğunu belirterek, "Mersin'in ekonomi hafızası ile ilgili, ilerleyen zamanlarda Oda olarak gerekeni yapmamız lazım. Büyükşehir, bu konuyla ilgili zaten güzel çalışmalar yapıyor. Bunu gençlerle de devam ettirmemiz lazım. Gençler çok aramıza giremiyor. Üniversiteli gençlerin, Mersin'de yaşayanların ve ekonomi ile ilgili olanların da bilmesi lazım. Çünkü eski bilgiler geleceğe ışık tutacak. Bizler onu bir şekilde kitaplaştırarak aktaracağız. Zaten gerekli çalışmaları Mersin sevdalıları yapıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Ekonomi, Mersin, Güncel, Kültür, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Ekonomisi Panelde Ele Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
17:51 Togg 2025 model fiyatları belli oldu Togg 2025 model fiyatları belli oldu
17:42 Sevilen dizide flaş ayrılık Başrol oyuncusu veda ediyor Sevilen dizide flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor
17:35 Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
17:22 Akın akın koştular Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
17:10 Altında yeni seviye Eski fiyatların hepsini unutun Altında yeni seviye! Eski fiyatların hepsini unutun
17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:55 Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella’nın A Milli Takım defteri kapanabilir Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella'nın A Milli Takım defteri kapanabilir
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 15:01:43. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Ekonomisi Panelde Ele Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.