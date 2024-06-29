Mersin Erdemli'de LGS'de 500 tam puan alan öğrenci stresten uzak durarak başarıya ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin Erdemli'de LGS'de 500 tam puan alan öğrenci stresten uzak durarak başarıya ulaştı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Mehmet İlvan, "stres"ten uzak durarak hazırlandığı sınavda başarıya ulaştı.

29.06.2024 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Mehmet İlvan, "stres"ten uzak durarak hazırlandığı sınavda başarıya ulaştı.

Erdemli Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu öğrencisi İlvan, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alma başarısı gösterdi.

Sınav sonucunu Erdemli ilçesindeki 1500 rakımlı Tozlu Yaylası'nda alan İlvan, ailesiyle elde ettiği başarının mutluluğunu paylaştı.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ile eşi Derya Kara da İlvan'ı ziyaret ederek altın hediye etti.

Başkan Kara, gazetecilere belediyenin açtığı kurs merkezinde eğitim alan Mehmet'in Erdemli'nin gururu olduğunu anlattı.

Mehmet İlvan da sınava rahat bir şekilde hazırlandığını ve çok fazla soru çözdüğünü dile getirdi.

Stresten uzak kaldığını ve ailesinin de bu konuda kendisine destek olduğunu anlatan İlvan, şöyle devam etti:

"Tam puan yapacağımı düşünmüyordum. 490 puan üzeri bekliyordum. Ankara veya gelirse İstanbul düşünüyordum. Tam olunca İstanbul Erkek Lisesi veya Kabataş Erkek Lisesi'ni düşünüyorum. Ders çalışırken ailem yüklenmedi, hiçbir zaman 'sen yapamazsın, yapamazsan böyle olur, şöyle olur' demediler. 'Sen yaparsın, çok iyi yapamazsan da sen bir yere yine gidersin' dediler."

Baba Mustafa İlvan oğluna sınava hazırlık sürecinde baskı yapmadıklarını dile getirdi.

Mehmet'in rahat bir programla sınava hazırlandığına değinen baba İlvan, "İyi bir sonuç aldı, denemelerde de fena değildi. Okul idarecileri, öğretmenler, rehberlik gereken desteği verdi." dedi.

Anne Sümeyye İlvan ise oğlunun başarısından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Erdemli, Mersin, Stres, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Erdemli'de LGS'de 500 tam puan alan öğrenci stresten uzak durarak başarıya ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 06:40:38. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin Erdemli'de LGS'de 500 tam puan alan öğrenci stresten uzak durarak başarıya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement