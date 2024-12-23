Mersin Gümrükte Rüşvet Operasyonu: 91 Tutuklama - Son Dakika
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Mersin Gümrükte Rüşvet Operasyonu: 91 Tutuklama

Mersin'de düzenlenen 'Zincir' operasyonunda 91 şüpheli tutuklandı; 114 kişi gözaltına alındı.

23.12.2024 09:47
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Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen "Zincir" operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 114 şüphelinin ardından 8 zanlı daha gözaltına alındı.

Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı, adliyeye çıkarılan 112 şüpheli tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe, aralarında serbest bölge gümrük müdürü ve gümrük müdür yardımcısının da olduğu 24 gümrük görevlisi ile 67 gümrük müşaviri tutuklandı, 21 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan 91 şüpheli cezaevine gönderildi.

Operasyon

İçişleri Bakanlığınca, 19 Aralık'ta Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen "Zincir" operasyonunda 114 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünce detayları açıklanan operasyon kapsamında Mersin Uluslararası Limanı'nda faaliyet gösteren görevlilerin, iş sahiplerinden rüşvet aldıklarının belirlenmesinin ardından teknik ve fiziki takip sonucu gümrük müşavirlerinin ve çalışanlarının gümrük görevlilerine her işlem başına rüşvet verdikleri, rüşvet ilişkisinin belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı, herhangi bir usulsüzlük bulunmayan işlemlerden sabit ücret, usulsüzlük halinde işin mahiyetine göre döviz cinsinden rüşvet alındığı tespit edilmişti.

Gözaltına alınanlar arasında gümrük görevlileri, müşavirleri ve çalışanlarından da olduğu operasyonda 128 bin 500 lira, 40 bin 355 dolar, 42 gram külçe altın, 18 bilezik, altın kemer, 2 altın zincir, reşat altını, 64 tam, 11 yarım ve 63 çeyrek altın, 3 ruhsatsız tabanca, 371 fişek, 9 saat ve uyuşturucu hapların ele geçirildiği bilgisine yer verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin Gümrükte Rüşvet Operasyonu: 91 Tutuklama - Son Dakika

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