Mersin'in batı ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu

MERSİN - Meteorolojinin kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptığı Mersin'in batı ilçelerinde yağmur etkili olmaya başlarken, Akdeniz'de de dalgalar dikkat çekiyor.

Meteoroloji, Mersin'in batı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Uyarının ardından bugün öğleden sonra Erdemli, Silifke, Aydıncık ve Anamur ilçelerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle özellikle Mersin- Antalya D-400 Karayolunda zaman zaman yoğun trafik oluştu. Yağışların gün boyunca devam edeceği, ara ara kuvvetli olacağı belirtildi. Akdeniz için ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Uyarının ardından kıyılarda 1 metreyi aşan dalgalar dikkat çekti.

Yağmur yağışının izleyen vatandaşlar, son günlerde bölge genelinde yağışların geçtiğimiz yıla göre iyi olduğunu belirtti. Çiftçilerin özellikle yağışlar nedeniyle mutlu olduğunu kaydeden vatandaşlar, kışın çetin geçmesini beklediklerini söyledi.