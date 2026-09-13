İşte 350 kilogram uyuşturucu yakalanan operasyonun görüntüleri - Son Dakika
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İşte 350 kilogram uyuşturucu yakalanan operasyonun görüntüleri

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Brezilya'dan Mersin Limanı'na gelen bir gemiye düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1,5 milyar lira olan 350 kilogram kokain ele geçirilirken, operasyon anının görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, dalgıç polislerin su altından gemiye çıktığı anlar yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Brezilya'dan gelen ve Mersin Limanı'na yanaşan bir gemiye yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 350 kilogram kokain ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

BREZİLYA'DAN GELEN GEMİYE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güney Amerika ülkelerinden Türkiye'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda harekete geçen polis ekipleri, Özgür Demir A, Mehmet S, Murat D, Ahmet E, Yusuf T, Baver B, Ercan B, Oğuzhan K. ve Eren Y. isimli şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

İşte 350 kilogram uyuşturucu yakalanan operasyonun görüntüleri

350 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin Mersin'e gitmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda 9 şüpheli Mersin'de gözaltına alındı.

İşte 350 kilogram uyuşturucu yakalanan operasyonun görüntüleri

İŞTE OPERASYON ANI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalarda, şüphelilerin Liberya bayrağı taşıyan ve limana yanaşan gemiyle temas kurdukları tespit edildi. Dalgıç marifetiyle geminin alt kısmında zulalanmış halde piyasa değeri 1,5 milyar TL olan 350 kilogram kokain, dalış ekipmanları ve su altı deniz scooter malzemeleri ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

İşte 350 kilogram uyuşturucu yakalanan operasyonun görüntüleri

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Ulusal ve uluslararası uyuşturucu tacirlerine karşı tavrımız net. Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız." dedi. Öte yandan operasyon anının görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde dalgıç polislerin su altından gelip gemiye çıkarma yaptığı görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İşte 350 kilogram uyuşturucu yakalanan operasyonun görüntüleri - Son Dakika

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