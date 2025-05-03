Mersin Spor Kulübü, Bursaspor Yörsan'ı 89-82 ile Geçti

(MERSİN) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, 28. haftada Bursaspor Yörsan'ı ağırladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de tribünde yerini alarak takıma destek verdiği maçın galibi, 89-82 skorla MSK oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalma mücadelesi veren MSK Erkek Basketbol Takımı, 28. haftada evinde Bursaspor Yörsan'ı ağırladı. Maçın galibi, 89-82 skorla MSK oldu.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Seçer'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ile Hasan Ufuk Çakır, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, MSK Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Üstündağ, Yeni Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Servet Özdemir, Meclis üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda taraftar izledi.

Karşılama mücadele dolu geçti

Oynanan maçın ilk periyodunu 25-17 önde tamamlayan "Carettalar", ikinci periyodu da 46-33 skorla tamamlayarak devre arasına girdi. MSK, üçüncü periyodu ise 70-50 tamamladı. Mersinli basketbolseverlerin desteğini de arkasına alan MSK, son periyodu da 89-82 tamamlayarak parkeden galibiyetle ayrıldı.

Büyükşehir, MSK karşılaşmasında da çevre farkındalığı yarattı

Karşılaşmanın devre arasında ise Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde, kent genelinde plastik kullanımını azaltmak ve sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen REMEDIES-2 programı ile hibe almaya hak kazanılan 'Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz' projesinin tanıtımı yapıldı. Renklerini MSK'dan esinlenerek alan ve Adnan Menderes sahil şeridinde belirlenen alanlara yerleştirilen altı adet plastik toplama kumbarasından bir tanesi sahaya getirildi ve taraftarların çocukları kumbaraya plastik şişe atıklarını attı.

Plastik atıkların çevreye olumsuz etkileri konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen proje, MSK karşılaşmasında da tanıtılmış oldu. Basketbolcuların ve seyircilerin içmiş oldukları tüm suların plastik şişe atıkları kumbaraya atıldı.

Sıfır atık ve geri dönüşüm ilkesi ile hareket eden Büyükşehir, plastik atıklarda bulunan mavi kapakları da yeniden kullanıma kazandırıyor. Toplanan mavi kapaklar Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ne getirilerek, kırıcı makineleri yardımıyla hammaddeye çevriliyor. Kırılmış olan plastiklerden daha sonra daha sonra enjeksiyon makinesi yardımıyla süs bitkisi dikilebilecek saksılar üretiliyor.