Mersin U16 Takımı'ndan Başkan Seçer'e Şampiyonluk Ziyareti - Son Dakika
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Mersin U16 Takımı'ndan Başkan Seçer'e Şampiyonluk Ziyareti

Mersin Spor Kulübü U16 Takımı, il şampiyonu olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Başkan Seçer, takıma destek sözü vererek başarıların devamını diledi.

03.02.2025 15:02
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(MERSİN) - Mersin Spor Kulübü U16 Takımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim etti. Seçer, elde ettikleri başarıdan dolayı takımı tebrik ederek, "Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bizler de sizlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmak istiyoruz. Her zaman yanınızdayız" dedi.

Final maçında Tarsus Amerikan Koleji'ni mağlup ederek il şampiyonu olan Mersin Spor Kulübü (MSK) U16 Takımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Seçer'e şampiyonluk kupasını takdim eden oyuncular, hedeflerinin 'Türkiye Şampiyonluğu' olduğunu söyledi.

Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Mersin Spor Kulübü (MSK) Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Üstündağ, MSK As Başkanı Doğukan Uyan, MSK Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Özdemir, MSK Alt Yapı İdarecisi Serkan Batmaz, U16 takım oyuncuları ve alt yapı teknik ekibi yer aldı.

"Her zaman yanınızdayız"

Başkan Seçer, MSK U16 Takımı'nı tebrik ederek, "Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sizlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmak istiyoruz. Her zaman yanınızdayız" dedi. Altyapıyı güçlendirerek, gençlerin önünü açmaları gerektiğini vurgulayan Seçer, MSK Erkek Basketbol Takımı'nın da hem önceki dönemlerde başarılı sezonlar geçirdiğini hem de şu an oynadığı Süper Lig'de başarılı maçlar oynadığını kaydetti.

"Kulüplerin alt yapı yatırımları iyi olursa gençlerimizin kabiliyetlerini ortaya koyma imkanları ortaya çıkacak"

Basketbol altyapısı için kulüplerin istikrarlı olmalarının önemine işaret eden Seçer, "Süper Lig gibi prestijli Lig'de Mersin'i temsil eden, hem erkeklerde hem de kadınlarda takımlar zaten var. Bunlar önemli şanslar. Kulüplerin alt yapı yatırımları iyi olursa, buradan Mersinli çocuklarımızın ve gençlerimizin de kabiliyetlerini ortaya koyma imkanları ortaya çıkacak. Yani bir çocuk basketbola meyilli ve kabiliyetliyse, bir İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerdeki gençler gibi erişimde fırsat eşitliği yoksa nerde kendini gösterecek? İşte bizim bunu yaratıyor olmamız lazım" diye konuştu.

"Biz istikrarlı bir yapı oluşturmak için gayret sarf ediyoruz"

Bu tür altyapı çalışmaları sayesinde, bu gençlerin içerisinden Basketbol Süper Ligi'nde oynayacak ve A Takım'a yükselecek oyuncular çıkacabileceğini söyleyen Başkan Seçer, "Aslında bizim amaçladığımız bu. Yani basketbolda geniş bir vizyon ortaya koymamız gerekiyor. Biz istikrarlı bir yapı oluşturmak için gayret sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İmkansız denen bir çok işlerin başarılacağına canı yürekten inanıyorum"

Süper Lig'de oynayan MSK Erkek Basketbol Takımı'nın da iyi bir motivasyon aracı olduğundan söz eden ve takımın son zamanlarda oldukça başarılı sonuçlar aldığını kaydeden Vahap Seçer, kentte yaşayan insanların da buna alıştığını kaydetti. Başkan Seçer, "Ben de maçlara gittiğim zaman kentim adına büyük bir keyif alıyorum. Çünkü bakıyorum ki gençler, çocuklar, kadınlar olmak üzere herkes orada. Herkes ilgi gösteriyor. Bu da bizim ve kentimiz için çok büyük bir kazanım. Başarılarınızın devamını diliyorum ve mevcut başarınızdan dolayı da sizleri kutluyorum. Takım olma ruhu olursa, imkansız denen bir çok işlerin başarılacağına canı yürekten inanıyorum. Bu hayatın her alanında olduğu gibi sporda da böyledir. Ekip ruhu, inanç, yardımlaşma, moral-motivasyon, çalışma, iyi antrenman, iyi taktik ve iyi stratejiler son derece önemi ve bunlar spor takımlarını mutlaka başarıya ulaştıracaktır" dedi.

"Orası için favori bir takımız"

Mersin Spor Kulübü (MSK) Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Üstündağ  da  U16 Takımı'nın şimdiye kadar oynanan maçlarda çok başarılı olduklarını kaydetti. Üstündağ, "U16 çocuklarımız il şampiyonu oldular. Bunun akabinde gideceğimiz yer ilk önce bölgesel şampiyonluk olacaktır. Orası için de favori bir takımız. Orada başarılı olursak Anadolu Şampiyonası olacaktır. Onun akabinde de Türkiye Şampiyonası'na kadar gidecektir. Gayet iyi bir kadromuz var" diye konuştu.

MSK U16 Takım Kaptanı Ata Vatansever ise "Hem sizin hem de Kulüp Başkanımızın desteğiyle buraya kadar geldik. Koçlarımız ve takım arkadaşlarımızın hepsi olarak birbirimize son derece güveniyoruz. U16'da zaten şampiyon olduk ama hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nda oynamak. Hepinizin desteğiyle bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi. MSK U16 oyuncularından Buluthan Ergenç de "Çok çalıştık ve çok emek verdik. Sizlerin de sayesinde başardık ama amacımız Türkiye Şampiyonluğu. Onu da yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin U16 Takımı'ndan Başkan Seçer'e Şampiyonluk Ziyareti - Son Dakika

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