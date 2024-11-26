Mersin Ulaşım Projeleri Yeniden Gündemde

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Yusuf Tekin de dahil oldu: Özel ve İmamoğlu\'na sert tepki

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na Mersin'in yarım kalan projelerini sordu. Kış, "Kazaların bitmek tükenmek bilmediği D-400 Karayolu can almaya devam ediyor. Sözleşmesi tasfiye edilmiş ve altı yılda bitirilemeyen bu iş tekrar ihale edilmemiştir. D-400 Karayolu'nda kaybedeceğimiz her canın sorumlusu AKP iktidarıdır" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Mersin'in yıllardır ihmal edilen ulaşım ve altyapı projelerini gündeme taşıdı. Kış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na Mersin'in bekleyen projelerini sordu.

Kış, şunları söyledi:

" Türkiye'nin en önemli ticaret ve liman şehirlerinden olan Mersin'in ulaştırma ve altyapı yatırımlarında nasıl ihmal edildiğini, tamamlanamayan projelerin hem kentimize hem de ülkemize verdiği zararları saatlerce anlatabilirim. Ekonomik ve stratejik potansiyeli ortada olan Mersin'in yıllardır göz ardı edilmesi AKP iktidarının muhalefeti nasıl cezalandırdığının en somut göstergesidir.

"42 kilometrelik yolu 10 yılda ancak AKP iktidarı bitirebilirdi"

Sayın Bakan, Mersin'in kanayan yarası haline gelen, halk arasında 'çile yolu' olarak adlandırılan Çeşmeli- Taşucu Otoyol Projesi için temmuz ayında Mersin'e geldiniz. 42 kilometre olan bu 'çile yolu'nu 2027 yılında bitireceğinizi söylediniz. 42 kilometrelik yolu 10 yılda ancak AKP iktidarı bitirebilirdi.

Yoğun trafiği olan ve transit geçişte kullanılan 2024 yılında günlük 109 bin 732 taşıtın geçtiği, ne yazık ki ölümlü ve yaralanmalı kazaların bitmek tükenmek bilmediği D-400 Karayolu can almaya devam ediyor. Sözleşmesi tasviye edilmiş ve altı yılda bitirilemeyen bu iş tekrar ihale edilmemiştir. D-400 Karayolu'nda kaybedeceğimiz her canın sorumlusu AKP iktidarıdır. 286 kilometrelik hızlı tren projesinin 10 yılda bitirilememesi de AKP'nin Mersin'i nasıl cezalandırdığını anlatmaktadır. Sayın Bakan, 286 kilometrelik hızlı tren projesinin 10 yılda tamamlanamamasını nasıl açıklayacaksınız?"

Kış, Cumhurbaşkanlığı yatırım programlarında yer alan Mersin Ana Konteyner Limanı projesiyle ilgili belirsizliği de gündeme getirdi. Kış, projenin Adana'ya kaydırılacağı iddialarını hatırlatarak, Bakan Uraloğlu'ndan açıklama istedi.

25 yıldır tamamlanmayan Akdeniz Sahil Yolu ve 13 yılda ancak açılabilen Çukurova Havalimanı projelerini eleştiren Gülcan Kış, Mersin trafiği için büyük önem taşıyan Akbelen Katlı Kavşağı'nın da 8 yıldır tamamlanamadığına dikkat çekti. Kış, ilçeler arası geçişte otoyol ücreti alınmasının yarattığı mağduriyeti ve Tarsus OSB bağlantı yollarındaki yetersizliği de eleştirdi.