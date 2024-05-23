Mersin Üniversitesi: Filistin pankartına izin verilmedi iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin Üniversitesi: Filistin pankartına izin verilmedi iddiası gerçeği yansıtmıyor

Mersin Üniversitesi: Filistin pankartına izin verilmedi iddiası gerçeği yansıtmıyor

Mersin Üniversitesi, mezuniyet töreninde Filistin pankartına izin verilmediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Rektörlük tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in zulmüne karşı çıktıkları ve İsrail'i kınadıkları belirtildi. Açıklamada, mezuniyet töreninde sadece Filistin'e destek amaçlı pankarta izin verildiği ve diğer pankartların alana alınmadığı ifade edildi. Üniversite, olayla ilgili ham görüntüler ve daha önceki etkinliklere ilişkin görselleri kamuoyunun takdirine sunduğunu belirtti.

23.05.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Üniversitesi (MEÜ), mezuniyet töreninde Filistin pankartına izin verilmediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, tarihin nadir kaydettiği bir insanlık suçu ve dramı olan İsrail'in zulmüne Mersin Üniversitesinin karşı çıktığı belirtildi.

İsrail'i şiddetle kınadıklarını her zaman ifade ettikleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Son günlerde bazı medya kuruluşlarında yer alan ve mezuniyet törenimizde geçtiği iddia edilen Filistin konusundaki olaylar gerçeği yansıtmamakta olup, tamamen izlenme kaygısı ile oluşturulmuş 'kurgulanmış' haberlerden ibarettir. 'Filistin pankartına izin verilmedi' içerikli haberler, sorumlu yayıncılık anlayışı ile örtüşmemektedir. Üniversitemiz Mezuniyet Komisyonu tarafından daha tören planlaması aşamasında, mezunlar kortejinde sadece Filistin'e destek amaçlı pankarta izin verilebileceği, başka hiçbir pankartın alana alınmayacağı karara bağlanmıştır. Filistin'e destek amaçlı pankart açmak isteyen öğrenci grubu, kortej yürüyüşü öncesinde özel güvenlik ekibi tarafından taşıdıkları pankartların içeriğinin kontrol edilmesi amacıyla durdurulmuştur. Sonrasında bahse konu olan pankartın 'Filistin' temalı olduğu anlaşılınca, mezun öğrencilerimiz pankartları ile yürüyüşlerini gerçekleştirmişlerdir."

Açıklamada, törende yaşandığı iddia edilen olayla ilgili ham görüntüler ve üniversitenin Filistin'e verdiği desteği ortaya koyan daha önceki etkinliklere ilişkin görsellerin kamuoyunun takdirine sunulduğu aktarıldı.

Mersin Üniversitesi olarak tek amaçlarının hakikatin ortaya konulması ve kamuoyunun

dezenformasyona maruz bırakılmaması olduğu bildirilen açıklamada, "Gazze ile ilgili olumsuz ifadeler kullanan şahsın kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar üniversitemiz ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından devam etmektedir." denildi.

Kaynak: AA

Mersin Üniversitesi, Filistin, İsrail, Mersin, Medya, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Üniversitesi: Filistin pankartına izin verilmedi iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 O anlar kamerada Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı
19:53 İstanbul’daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı
18:22 Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu Mahkeme başkanı devreye girdi Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu! Mahkeme başkanı devreye girdi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı
17:03 İsrail, Filistin’i tanıma kararı alan 3 ülkeye esir askerlerin görüntüsünü izletti İsrail, Filistin'i tanıma kararı alan 3 ülkeye esir askerlerin görüntüsünü izletti
21:15 Kupa finalinde yaptıklarına bakın Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat Kupa finalinde yaptıklarına bakın! Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat
20:42 Süper Lig’in tozunu attırmıştı Francesco Farioli, Ajax’ın yeni teknik direktörü oldu Süper Lig'in tozunu attırmıştı! Francesco Farioli, Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu
20:41 AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilecek AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
20:02 Kendi takımının galibiyetine oynamış Premier Lig’in yıldızına bahis soruşturması Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig'in yıldızına bahis soruşturması
19:01 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız
18:31 Mersin’de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü Mersin'de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü
18:29 Bazı isimlere çok şaşıracaksınız İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 21:34:30. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin Üniversitesi: Filistin pankartına izin verilmedi iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement