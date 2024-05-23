Mersin Üniversitesi: Filistin pankartına izin verilmedi iddiası gerçeği yansıtmıyor

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Mersin Üniversitesi (MEÜ), mezuniyet töreninde Filistin pankartına izin verilmediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, tarihin nadir kaydettiği bir insanlık suçu ve dramı olan İsrail'in zulmüne Mersin Üniversitesinin karşı çıktığı belirtildi.

İsrail'i şiddetle kınadıklarını her zaman ifade ettikleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Son günlerde bazı medya kuruluşlarında yer alan ve mezuniyet törenimizde geçtiği iddia edilen Filistin konusundaki olaylar gerçeği yansıtmamakta olup, tamamen izlenme kaygısı ile oluşturulmuş 'kurgulanmış' haberlerden ibarettir. 'Filistin pankartına izin verilmedi' içerikli haberler, sorumlu yayıncılık anlayışı ile örtüşmemektedir. Üniversitemiz Mezuniyet Komisyonu tarafından daha tören planlaması aşamasında, mezunlar kortejinde sadece Filistin'e destek amaçlı pankarta izin verilebileceği, başka hiçbir pankartın alana alınmayacağı karara bağlanmıştır. Filistin'e destek amaçlı pankart açmak isteyen öğrenci grubu, kortej yürüyüşü öncesinde özel güvenlik ekibi tarafından taşıdıkları pankartların içeriğinin kontrol edilmesi amacıyla durdurulmuştur. Sonrasında bahse konu olan pankartın 'Filistin' temalı olduğu anlaşılınca, mezun öğrencilerimiz pankartları ile yürüyüşlerini gerçekleştirmişlerdir."

Açıklamada, törende yaşandığı iddia edilen olayla ilgili ham görüntüler ve üniversitenin Filistin'e verdiği desteği ortaya koyan daha önceki etkinliklere ilişkin görsellerin kamuoyunun takdirine sunulduğu aktarıldı.

Mersin Üniversitesi olarak tek amaçlarının hakikatin ortaya konulması ve kamuoyunun

dezenformasyona maruz bırakılmaması olduğu bildirilen açıklamada, "Gazze ile ilgili olumsuz ifadeler kullanan şahsın kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar üniversitemiz ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından devam etmektedir." denildi.