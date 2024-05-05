Mersin ve Hatay'da Paskalya Ayinleri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin ve Hatay'da Paskalya Ayinleri Düzenlendi

Mersin ve Hatay\'da Paskalya Ayinleri Düzenlendi

Mersin ve Hatay'ın İskenderun ilçelerinde gerçekleştirilen Paskalya ayinlerine binlerce kişi katıldı. Mersin Rum Ortodoks Kilisesi ve İskenderun Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinlerde ilahiler okundu, dua edildi ve yumurta tokuşturuldu. Kiliseler ışıklarla süslendi ve barış mesajları verildi.

05.05.2024 00:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin ile Hatay'ın İskenderun ilçesinde Paskalya ayinleri düzenlendi.

Akdeniz ilçesindeki Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayini Episkopos Arsenios Dahdal yönetti.

Ayinde ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan vatandaşlar, mum yakıp dua etti.

Ayine Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Coşkun Teymur ile çok sayıda kişi katıldı.

Hatay

Hatay İskenderun Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayini Antakya Ortodoks Kilisesi Pederi Dimitri Doğum, İskenderun Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Dimitri Yıldırım ve Yusuf Nikola Papasoğlu yönetti.

Papasoğlu, yaptığı konuşmada barış ve kardeşlik mesajı verdi.

Kilisenin ışıklarla süslendiği ayinde vatandaşlar mum yaktı, ilahiler söyledi.

Duaların edildiği ayinde Paskalya'ya özgü yumurta tokuşturuldu.

Kaynak: AA

İskenderun, Paskalya, Mersin, Hatay, Kültür, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin ve Hatay'da Paskalya Ayinleri Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:53 Kahire’den sonuç çıkmadı Hamas ve İsrail heyeti ateşkes için yarın bir kez daha masaya oturacak Kahire'den sonuç çıkmadı! Hamas ve İsrail heyeti ateşkes için yarın bir kez daha masaya oturacak
23:15 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti iddianamesine tepki gösterdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti iddianamesine tepki gösterdi
22:34 Meteoroloji’den 18 şehre sarı kod uyarısı Meteoroloji'den 18 şehre sarı kod uyarısı
22:01 Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı Konum bilgisini komiser vermiş Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı! Konum bilgisini komiser vermiş
21:27 Şırnak’ta sel sularına kapılan 1’i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı Şırnak'ta sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı
00:05 Al-Nassr, Cristiano Ronaldo’nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda’yı 6-0 yendi Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda'yı 6-0 yendi
23:06 Olayların faturası kesildi EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya ceza Olayların faturası kesildi! EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya ceza
22:32 Maç bitti, saha karıştı Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi Maç bitti, saha karıştı! Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi
22:04 Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü
21:29 Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu
21:20 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı iddiası doğru değil Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı iddiası doğru değil
20:59 Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor’a 3-1 mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu
20:21 Hamas heyeti ateşkes müzakereleri için Kahire’de Hamas heyeti ateşkes müzakereleri için Kahire'de
20:18 Adana’da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti Adana'da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 00:46:25. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin ve Hatay'da Paskalya Ayinleri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement