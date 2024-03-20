Merve Polat\'ın tek kişilik oyunu \'Yan Rol\' tiyatroseverlerle buluştu

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Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Merve Polat'ın tek kişilik oyunu "Yan Rol", Caddebostan Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Tiyatro Mitos yapımı komedi oyunu, bir kadının yaptığı meslekle en yakın arkadaşları ve ailesiyle yüzleşme hikayesini ele alıyor.

Bir saati aşkın süren oyunun ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Polat, çevresiyle yaşadığı ilişkilerin sonunda kendiyle ilgili farkındalık yaşayan bir kadın karakteri canlandırdığını belirterek, "Hayatımızda, kadın, erkek demeden bir sürü şey yaşıyoruz. Tam da bunları gördüğümüz, hayatın içinden şeyler paylaşıyor oyuncumuz sahnede. Hem oyunculukla alakalı, hem kendiyle hem ailesiyle kurduğu ilişkiler üzerinden anlatılan bir hikaye." dedi.

Polat, Yan Rol'ün çok eğlenceli ve rahat izlenebilen bir eser olduğuna vurgu yaparak, "Oyunun seyirci tarafından sevilen bir hale gelmesinin mimarı Şenol Önder rejisi diyebiliriz çünkü biz üç kadın olarak konuyu çok iyi biliyorduk ve olayın çok içindeydik. Ama hocam ona biraz uzaktan bakıp, onu daha komik bir hale çevirdi." şeklinde konuştu.

Eseri ilk kez geçen yıl 15 Aralık'ta Moda Sahnesi'nde oynadığını aktaran Polat, " İstanbul'un yanı sıra şehir dışı birçok turnemiz oldu. Dileğimiz Türkiye'nin her yerinde oyunumuzu, hikayemizi anlatabilmek." ifadelerini kullandı.

"Kadının derdini anlatmak babında dış bir göz oldum"

Oyunun yönetmeni Şenol Önder ise Deniz Madanoğlu'nun yazdığı oyunu kendisine Polat'ın getirdiğini kaydetti.

Esere ilişkin bilgi veren Önder, şunları söyledi:

"Oyun çözüm odaklı olarak bir sıkıntıyı anlatıyor. Biz onu çözüme erdirdik. Oyunu kurgularken, bunu bir tiyatro sahnesi değil de sanki bir kuliste geçiyormuş gibi hayal ettik. Bir oyuncunun 60-70 dakika önce kulise gelip, hazırlanma aşamasında, aynanın karşısında dertleşiyormuş gibi bir havayla kendi içini dökmesini anlattık. Yani Canan karakteri geliyor, oyun öncesi, oyuna daha bir saat var, seyirciye laf atıyor. Seyirci de kulisine giriyor ve bir saat boyunca aslında kendini bir sonraki oyuna hazırlarken, mevcut oyunu da seyirciye aktarmış oluyoruz. Öyle bir serüvendi."

Şenol Önder, oyunun başlı başına kadın emeği olduğuna dikkati çekerek, "Dramaturg Arzu Önder, yazar Deniz Madanoğlu ve oynayan Merve Polat. Bir tek yöneten Şenol Önder olunca biraz o kadının derdini anlatmak babında dış bir göz oldum. Onların kendi dertlerini, kendilerinin aktarma gücü çok daha fazla zaten ama ben de dış göz olarak, onlara bu konuda erkek bakış açısıyla yardımcı olmaya çalıştım." dedi.

Eser bugün House of Performance, 26 Mart'ta Şişli ve 29 Mart'ta Torium Sahne'de yeniden izleyiciyle buluşacak.

Oyuna ilişkin detaylara "tiyatromitos.com" adresi ve Tiyatro Mitos'un Instagram hesabı üzerinden erişilebilir.