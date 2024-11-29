Meryem Ana Evi Otopark Gelirleri İçin Sanatçılardan Destek Nöbeti

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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı başlatılan nöbete, ünlü sanatçılardan da destek geldi. Sanatçılar, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videolarla, Efes Selçuk'un dünyaya mal olmuş kültür değerlerinden olan ve her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin tercih ettiği Meryem Ana Evi'nin otopark gelirlerinin kentin yerel yönetiminde kalması gerektiğini ifade etti. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Yanımızda olan, yanımızda duran, nereden olursa olsun bize desteğini ileten herkese kucak dolusu sevgiler ve sonsuz teşekkürler. Biz buradayız" dedi.

1970'lerden bu yana Efes Selçuk Belediyesi tarafından işletilen ve belediye bütçesinin yüzde 60'ını oluşturan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin, Efes Selçuk Belediyesi'nden alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesinin ardından başlayan sürece bazı sanatçılardan da destek geldi.

Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi'nde kalması gerektiğini savunan Onur Akın, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"1970'li yıllardan bu yana Efes Selçuk Belediyesi'ne ait olan ve belediye gelirlerinin yüzde 60'ını oluşturan Meryem Ana Evi otoparkının gelirlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesini yani bu ekonomik kayyum uygulamasını protesto ediyorum. Bu gelirlerin bir an önce Efes Selçuk halkına ve Efes Selçuk Belediyesi'ne iade edilmesini, bu yanlış uygulamadan dönülmesini rica ediyorum. Efes Selçuk halkı yalnız değildir. Filiz Ceritoğlu Sengel ve arkadaşlarının, Efes Selçuk halkının direnişini yürekten destekliyorum."

Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Turan, "Meryem Ana Selçuk halkınındır. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Selçuk halkının haklı mücadelesini destekliyorum" dedi.

Grup Gündoğarken'in solisti Burhan Şeşen, Efes Selçuk halkının yanında olduğunu belirterek, "Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in ve Selçuk halkının bu haklı mücadelesinde yayındayım. Meryem Ana Evi Selçuk halkınındır" ifadelerini kullandı.

Meryem Ana Evi nöbetine destek veren bir diğer isim besteci ve yorumcu Mehmet Gümüş, oldu. Gümüş, paylaşımında, "Değerli Belediye ve Selçuk halkının bu anlamlı ve haklı mücadelesini destekliyorum. Meryem Ana Selçuk halkınındır" ifadelerine yer verdi.

Türk pop sanatçısı Demet Sağıroğlu, "Selçuk halkının yanındayız. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in bu haklı mücadelesini destekliyoruz" diyerek, Efes Selçuk halkının yanında olduğunu belirtti.

Sanatçı Suavi, "Değerli Filiz Başkan, değerli Selçuklular, Meryem Ana Evi Selçuklularındır ve Selçuk halkıyla Selçuk Belediyesi'nin himayesinde varlığını sürdürmelidir. Bu duygularla dayanışmanızı selamlıyorum. Yanınızda olduğumu ifade ediyorum" paylaşımını yaptı.

Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Belkıs Akkale, "Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Selçuk halkının haklı mücadelesini destekliyorum. Meryem Ana, Selçuk halkınındır" dedi.

İktidarın kazanamadığı belediyeleri cezalandırma yoluna gittiğini belirten piyanist Dengin Ceyhan, şu paylaşımı yaptı:

"Efes Selçuk Belediyesi'nin gelirlerinin yüzde 60'ını oluşturduğu Meryem Ana Evi ve otoparkı geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredildi. İktidarların seçimlerde kazanamadığı belediyeleri cezalandırma politikası, demokratik toplumlarda kabul edilebilir bir olay değildir ve bu yanlıştan derhal vazgeçilmesini umut ediyoruz. Değerli Filiz Başkan'ım ve Selçuk halkının her zaman yanındayız."

Makamını Meryem Ana Evi nöbet alanına taşıyan Başkan Sengel de her desteğin çok anlamlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz burada Efes Selçuk halkının hakkına sahip çıkmak için 24 Kasım 2024 tarihinde, 'Biz Meryem Ana Evi nöbetindeyiz' diyerek bir mücadele başlattık. Mücadelemiz her geçen saat büyüyor. Öncelikle halkımız, belediye emekçileri, İzmir'in dört bir yanından, Aydın'dan gelip bizimle olan emekçiler, sivil toplum örgütü üyeleri, belediye başkanlarımız, Genel Başkan'ımız Sayın Özgür Özel, milletvekillerimiz ve sanatçılarımızın desteğiyle mücadelemiz büyüyor. Yanımızda olan, yanımızda duran, nereden olursa olsun bize desteğini ileten herkese kucak dolusu sevgiler ve sonsuz teşekkürler. Biz buradayız. Meryem Ana Evi nöbetine devam ediyoruz."