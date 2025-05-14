Merz'den Gazze için açlık uyarısı - Son Dakika
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Merz'den Gazze için açlık uyarısı

Almanya Başbakanı Merz, Gazze'deki açlığın önlenmesi ve insani yardım destekleneceğini vurguladı.

14.05.2025 17:45
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gazze'de halkın karşı karşıya olduğu açlığın mümkün olan en kısa sürede önlenmesi çağrısında bulundu.

6 Mayıs'ta başbakan seçilen Merz, Federal Meclis'te yaptığı ilk hükümet açıklamasında, gelecek dönemde izleyeceği politikanın çerçevesini çizdi.

Konuşmasında Gazze'deki duruma da değinen Merz, Gazze'den ciddi açlık tehdidinin yaşanabileceği haberlerini aldıklarını belirterek, "Bölgedeki açlığın en kısa sürede önlenmesini tüm taraflar için özellikle vurguluyorum, tüm taraflar için insani bir sorumluluktur." dedi.

Merz, acı çeken Gazze halkına daha iyi insani yardım sağlanabilmesi için yapılan tüm çabaları desteklediklerini vurguladı.

Almanya'nın İsrail ile 60 yıldır diplomatik ilişkiler içinde olduğunu belirten ve bunu bir "mucize" olarak nitelendiren Merz, "İsrail'in güvenliğinin ve varlığının Almanya için bir devlet meselesi olmaya devam edeceğini" yineledi.

"Bu vesileyle İsrailli dostlarımıza, 'Sarsılmaz bir şekilde İsrail'in yanındayız' demek istiyorum." diyen Merz, bu tutumun, bölgede hızlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları da kapsadığını ifade etti.

Gazze'deki ateşkes müzakerelerinin başarıya ulaşmasını ve esirlerin serbest bırakılmasını ümit ettiklerini belirten Merz, Almanya'da antisemitizmle kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı. Almanya'nın Yahudiler için güvenli bir ülke olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna'daki savaş

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Merz, özgürlüğün ve liberal demokrasinin, daha önce hiç olmadığı kadar bu değerlere karşı olanlar ve düşmanları tarafından saldırıya uğradığını belirterek, "Rusya, İkinci Dünya Savaşı'nın ve hatta Avrupa'nın bölünmesinin sona ermesinden bu yana Avrupa'da bir arada yaşamamıza temel oluşturan tüm kuralları çiğnemiştir." şeklinde konuştu.

Merz, üç yıldan beri Ukrayna'da savaşın devam ettiğini hatırlatarak, "Bu savaşın sonucu sadece Ukrayna'nın kaderini belirlemekle kalmayacak. Bu savaşın sonucu Avrupa'da ve dünyada adaletin ve hukukun mu, yoksa tiranlığın, askeri gücün ve güçlünün çıplak hukukunun mu hakim olacağına karar verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yüzden Ukrayna'da, Avrupa'nın barış düzeninin risk altında olduğunu belirten Merz, "Bu tarihi karar verme durumunda, Avrupa her zamankinden daha fazla bir arada durmalıdır." diye konuştu.

"Savaşın tarafı değiliz, ancak tarafsız değiliz"

Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barış istediklerini ifade eden Merz, Ukrayna'ya destek vermeyi sürdüreceklerini yineledi.

Başbakan Merz, "Savaşın bir tarafı değiliz ve olmayacağımız da açıktır. Ancak ne müdahil olmayan bir üçüncü tarafız ne de cepheler arasında tarafsız bir arabulucuyuz. Nerede durduğumuz konusunda hiçbir şüphe olmamalı: Kayıtsız şartsız Ukraynalıların yanındayız." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Avrupa'yı bölme girişimlerine kararlılık ve birlik içinde karşılık verileceğini vurgulayan Merz, Batı'nın bu çabalara karşı bölünmesine izin vermemesinin önem taşıdığını kaydetti.

Alman ordusuna, Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu olması için kaynaklar sağlanacak

Almanya'nın savunma kabiliyetini artıracağını vurgulayan Merz, NATO'da ve Avrupa'da daha fazla sorumluluk alacaklarını ifade etti.

Merz, ülkesinin NATO'daki yükümlülüklerini üstleneceğini belirterek, "Alman hükümeti gelecekte Alman ordusunun Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu olması için gereken tüm mali kaynakları sağlayacaktır." dedi.

Ekonomi konusuna da değinen Merz, AB'yi mümkün olduğu kadar çok sayıda serbest ticaret anlaşmları yapması için destekleyeceklerini vurgulayarak, ABD ile uzun süreli ticaret çatışmalarından kaçınmak için çaba sarf edeceklerini ifade etti.

Merz, Çin'in Almanya ve Avrupa'nın önemli partneri olmaya devam edeceğini aktararak, tek taraflı bağımlılıkları ise azaltacaklarını kaydetti.

Çin'in dış politika davranışlarında "artan sistemik rekabet unsurları" bulunduğunu gördüklerini söyleyen Merz, "Açıkçası, Pekin ve Moskova arasında artan yakınlaşmayı kaygıyla izliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Ukrayna, Almanya, Güncel, Dünya, Rusya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merz'den Gazze için açlık uyarısı - Son Dakika

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