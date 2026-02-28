Merz: NATO'nun Geleceği Belirsiz - Son Dakika
Merz: NATO'nun Geleceği Belirsiz

28.02.2026 01:56
Almanya Başbakanı Merz, NATO'nun geleceği ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO'ya 5 veya 10 yıl sonra bu şekilde sahip olunacağından emin olmadığını söyledi.

Merz, lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Hessen eyaletinin Volkmarsen beldesinde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

Başka ülkelere yaptığı seyahatler öncesinde ve sonrasında Avrupa'daki önemli müttefiklerle görüş alışverişinde bulunduğunu ifade eden Merz, burada birlikte yapmaya karar verilen konularda özellikle Almanya'nın çıkarlarını da gözettiğini anlattı.

Merz, Almanya'nın çıkarlarını korumanın NATO'da 75 yıl boyunca birlikte başarılanları korumak için sürekli çaba sarf etmek anlamına da geldiğini belirterek, "NATO'ya 5 veya 10 yıl sonra halen bu şekilde sahip olacağımızdan emin değilim." ifadesini kullandı.

Almanya'da bir yıl önce yapılan erken genel seçimlerden hemen sonra gerekli savunma harcamalarının sağlanması konusunda bir karar alındığını anımsatan Merz, "Bu yolu izlememiş olsaydık muhtemelen haziranda Lahey'de gerçekleşen son NATO zirvesi, bu şekilde gerçekleşen son zirve olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Buna gerekçe olarak ABD'den yapılan uyarıları gösteren Merz, "Çünkü ABD hükümeti bize, yalnızca (ABD Başkanı) Donald Trump döneminden beri değil, sürekli olarak 'tüm dünyada siz ucuz Rus gazını ve Çin'den ucuz güzel ara ürünler satın alarak ticaret yaparken biz güvenliğinizi kalıcı olarak garanti etmeye hazır değiliz' çağrısında bulundu." dedi.

Gelecek günlerde ABD'de Trump ile görüşeceğine işaret eden Merz, "Trump'a elin uzatılmaya devam edeceğini tekrar söyleyeceğim. NATO'nun her zaman olduğu gibi Amerika ve Avrupa ile bu Batı ittifakı olarak kalmasını istiyorum." dedi.

Merz, NATO'nun hiçbir zaman sadece askeri ittifak olmadığını aynı zamanda bir siyasi birlik olduğunu ifade ederek, Amerikalıların başka önceliklere yönelmesi durumunda Avrupa'nın kendisini savunacak durumda olması gerektiğini kaydetti.

-Ukrayna savaşı

Ukrayna'daki savaşa da değinen Merz, bu savaşın sadece Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne karşı bir savaş olmadığını belirterek, "Bu, Avrupa'nın tüm siyasi düzenine karşı bir savaştır. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in yapmaya çalıştığı şey sadece Rusya'yı batıya doğru genişletmek değil, aynı zamanda Putin kendi sınırında ortaya çıkmakta olan demokrasi ve hukuk devletini yok etmeye çalışıyor. Bu yüzden Ukrayna'ya karşı savaş yürütüyor." diye konuştu.

Merz Rusya ile daha fazla diplomatik yollar aranması yönündeki talepleri reddederek, "Aylardır yaptığımızdan daha fazla nasıl diplomatik girişimlerde bulunabiliriz ki?" dedi.

Rus hükümetiyle her türlü görüşme olanağını sunduklarını aktaran Merz, "Tek bir ön şartım var. En azından görüştüğümüz zaman silahlar susmalı." ifadesini kullandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ülkesinin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı döneminde Putin ile görüştüğünü anımsatan Merz, ancak bu görüşmeden bir gün sonra Ukrayna'da çocuk hastanelerine, yaşlılar yurtlarına, sivil ve enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar yapıldığını belirtti.

Merz, "Putin'in diplomasiye cevabı buysa, o zaman diplomasinin şu anda başarılı olamayacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

-Sosyal medya kısıtlamaları tartışması

Çocuklar için sosyal medya kısıtlamalarına ilişkin tartışmalara da değinen Merz, sosyal medyada olup bitenleri büyük bir endişeyle izlediğini söyledi.

Merz, 12 yaşındaki çocukların günde ortalama 5,5 saat ekran karşısında geçirdiğini belirterek, "Bunu kontrol altına almaya çalışmamız gerekiyor. Bu yüzden örneğin okullarda telefonları kaldıralım diyenlere büyük sempati duyuyorum." dedi.

Çocuklar için iyi olanın yetişkinler için de yanlış olmayacağını vurgulayan Merz, CDU'nun başkanlık ve yönetim kurulu toplantılarında telefonlar dışarıda kalıyor. Dışarıda kutular var, telefonlar orada muhafaza ediliyor." ifadelerini kullandı.

Merz, herkesin toplantılardaki atmosferin öncekinden daha iyi hale geldiğini söylediğini, kimsenin telefonla uğraşmadığını, herhangi bir gazeteye mesaj atılmadığını, bunun yerine mantıklı bir şekilde birbiriyle konuşulduğunu ve iyi kararlar alındığını kaydetti.

Kaynak: AA

