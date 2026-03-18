Merz: Orta Doğu\'daki çatışmalar endişe verici

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Orta Doğu'daki çatışmaların kendilerini derin bir endişeye sevk ettiğini söyledi.

Friedrich Merz, Federal Meclis'te (Bundestag) yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve ardındaki diğer gelişmeleri değerlendirdi.

Merz, "Oradaki durum hepimizi büyük endişeye sevk ediyor." dedi.

Ülkesinin, İran'ın gelecekte ne İsrail ne de bölgedeki komşu ülkeler için bir tehdit oluşturmaması hedefini İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile paylaştıklarını aktaran Merz, "İran rejiminin diğer devletleri istikrarsızlaştırıp tehdit edebildiği günler sona ermelidir. İran halkının kaderini kendi eline alabilmesini ve demokratik seçimlerle meşru bir hükümet kurmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Ancak İran'a yönelik saldırılar konusunda hala birçok sorularının olduğuna dikkati çeken Şansölye, "Bugüne kadar bu operasyonun nasıl başarılı olabileceğine dair ikna edici bir plan ortaya konmadı. Washington bize danışmadı ve Avrupa'nın yardımını gerekli görmedi." diye konuştu.

Merz, kendilerine sorulması halinde şu anki yapılanları tavsiye etmeyeceklerini kaydederek, "Bu nedenle, savaş devam ettiği sürece, örneğin Hürmüz Boğazı'nda askeri olarak serbest seyrüseferi sağlamak için bu sürece katılmayacağımızı açıkladık. Bunun için şu ana kadar bir plan yok ve Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği veya NATO'dan bir yetki de yok." sözlerini sarf etti.

Şansölye, bunun Almanya'nın diplomatik yollarla çatışmanın hızlı bir şekilde sona ermesi için çaba göstermesini engellemeyeceğini savunarak, koşulların uygun olması durumunda çatışmanın sona ermesinden sonra Hürmüz Boğazı'nda serbest deniz seyrüseferi konusunda yapılacak görüşmelere de kapılarını kapatmadıklarını belirtti.

İran'ın bu çatışmaya çekmeye çalıştığı Körfez ülkeleri ve bölgedeki ortaklarının yanında olduklarına işaret eden Merz, "Bu savaşın transatlantik ortaklık için bir yük haline gelmesini istemiyoruz. Bu ortaklığı istiyoruz ve buna ihtiyacımız var. Bu nedenle Washington ile her düzeyde görüşüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, ABD'nin önemli hedeflerini paylaştıklarını yineleyerek, ancak hangi konularda farklı görüşlere sahip olduklarını ve farklı çıkarlarının olduğunu dürüstçe söylemekten çekinmeyeceklerinin altını çizdi.

"Avrupa'nın savaşın bir an önce sona ermesinden çıkarı var" diyen Merz, bölgede daha fazla gerilimin tırmanmasının ya da Libya, Irak veya bölgedeki diğer ülkelerde yaşanılan durumun yani İran devletinin parçalanmasının kendilerine büyük zarar vereceği uyarısında bulundu ve şöyle devam etti:"

"(İran'ın parçalanması) Güvenliğimizi de ciddi şekilde tehlikeye atacaktır. Enerji tedarikimizi olumsuz etkileyecek ve muhtemelen büyük göç dalgalarına da yol açacaktır. "

Alman Şansölye, dünyayı sarsan olayların risklerini de birlikte üstlenilmesini isteyerek, "Perdeleri kapatıp dışarıdaki fırtınanın geçip gitmesini bekliyormuş gibi davranmamalıyız. Zaman netlik anıdır." dedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.