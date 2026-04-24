Mesirin Şifa Mirası Bilimle Buluştu: Manisa'da "Fitoterapi Günleri" Başladı

(MANİSA) - 486'ncı Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen "Fitoterapi Günleri" başladı. Mesir macununun asırlık şifa mirasını bilimsel bir süzgeçten geçirmeyi hedefleyen etkinlikte; fitoterapi, eczacılık ve geleneksel tedavi yöntemleri uzman isimler tarafından ele alınıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, organizasyonun gelecek yıllarda uluslararası bir kongreye dönüşmesini hedeflediklerini belirtti.

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında iki gün sürecek Fitoterapi Günleri'nde, mesir macununun tarihsel yolculuğu ve modern tıptaki yeri detaylıca değerlendiriliyor.

Açılış etkinliğine, Başkan Dutlulu ve eşi Özge Ekmen Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşi Didem Özel, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Türkiye Eczacılar Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Turgut Pehlivan, 29'uncu Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı Duygu Elmas Mutlu, eczacılar ve akademisyenler katıldı.

"Kültür, sanat ve gastronomiyle yoğrulan bir festival"

Festivalin köklü geçmişine vurgu yapan Dutlulu, organizasyonun kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Sadece bir saçım töreni veya konserler dizisi değil; kültürle, sanatla ve gastronomiyle yoğrulan bir festival inşa ediyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel'in de belirttiği gibi, Mesir aslında dünyanın ilk formüllerinden biri, bir ilaçtır. Bir eczacı olarak, bu şifa kaynağının bilimsel yönünü öne çıkarmak benim için büyük bir gurur" diye konuştu.

Hedef: Uluslararası Eczacılık Kongresi

Dutlulu, Fitoterapi Günleri'nin bir başlangıç olduğunu aktararak, "Bu ilki mutlaka geliştireceğiz. Hedefimiz, üniversiteler ve Eczacılar Birliği'nin desteğiyle bu etkinliği uluslararası bir eczacılık kongresine dönüştürmek. Mesir'in içeriğindeki 41 çeşit baharatın dozaj hassasiyetini ve endikasyonlarını bilimsel olarak çalışmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü maddi desteği sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"Hem üniversitelerden hem eczacılardan destek bekliyorum"

Dolu dolu bir festival yaşandığını vurgulayan Dutlulu, "Bizi en çok heyecanlandıran kısmı Fitoterapi Günleri. Çünkü tarihinde ilk defa Mesir'in ilaç kısmıyla, bilimsel eczacılığı bir araya getiriyoruz. İçinde 41 çeşit baharat olan bir ilaçtan bahsediyoruz. Bunların hepsinin dozajı o kadar hassas ki belki bu konuda bir dozaj ayarlamasına da gitmemiz lazım. Büyükşehir Belediyesi olarak maddi olarak imkanları vereceğiz. Ama bu konuda hem üniversitelerden hem eczacılardan destek bekliyorum" dedi.

Sektör temsilcilerinden bilimsel vurgu

Toplantıda konuşan Türkiye Eczacılar Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Turgut Pehlivan ise "Köklü bir geleneğin bilimle buluştuğu, geçmişin şifa mirasının geleceğe taşındığı bir organizasyon bir aradayız. Fitoterapi artık bilimsel temellere oturan bir disiplindir. Doğadan gelen bilgiyi bilimle harmanlayarak toplum sağlığına sunmak eczacıların mesleki sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

29'uncu Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı Duygu Elmas Mutlu, ilk kez yapılan Fitoterapi Günleri'nin önemine değindi. Mutlu, "Yıllardır hayalini kurduğumuz bu organizasyonun somut karşılığını görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gelenek ve bilimi buluşturan bu platform, Manisa'mıza değer katacaktır" diye konuştu.

"Bilimsel boyuta çevrilmesi takdire şayan"

Etkinliğin ilk oturumunda Manisa Tıp Tarihi Müze Müdürü Doç. Dr. Kadir Adamaz, Türk-İslam ve Osmanlı tıbbi uygulamaları üzerine bir sunum gerçekleştirerek mesirin bilimsel zemine taşınmasının önemine değindi. Programın devamında Toksikolog Uzman Eczacı Tuba Çalık ile Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Evren Homan Gökçe ve Prof. Dr. Sinem Yaprak Karavana sunumlarını paylaştı.

Fitoterapi Günleri, yarın gerçekleştirilecek yeni oturumlarla sona erecek.