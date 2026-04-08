Meslek Fabrikası Mitingi… Kursiyer Rafet Keskin: Çocuklarımız Burası Kapanırsa Aç Kalır

(İZMİR) – Meslek Fabrikası binasının tahliyesine karşı başlatılan direniş 3. Gününde devam ederken bugün direniş alanında miting düzenlendi. Mitingde konuşan Meslek Fabrikası'nda eğitim alıp iş sahibi olan kursiyerlerden Rafet Keski, "Buranın kapanmamasını istiyoruz. Çocuklarımız burası kapanırsa aç kalır" dedi.

Direniş kapsamında bugün Meslek Fabrikası önünde miting düzenlendi. Mitinge; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP Genel Başkan Yardımcıları Güldem Atabay ile Ulaş Karasu, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partinin il ile ilçe örgütleri, Meslek Fabrikası eğitmenleri ve kursiyerleri, sendikalar, meslek kuruluşları, STK'lar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mitingde ilk olarak Meslek Fabrikası'nda eğitim alan kursiyerler konuştu.

Keski: Buranın kapanmamasını istiyoruz

Meslek Fabrikasında aldığı eğitimle iş sahibi olan Rafet Keski, "İzmir Meslek Fabrikası'ndan kursumuzu aldık. Buradan çoluğumuza ve çocuğumuza ekmek götürüyoruz. Buranın kapanmamasını istiyoruz. Çocuklarımız burası kapanırsa aç kalır" dedi.

İdiman: Halka verilmiş bir yerin alınmasını asla istemiyoruz

Meslek Fabrikasında baristalık kursu alan Ece İdiman, "Burası benim için özel bir yere sahip. İş arayıp bulamadım. Meslek Fabrkası'na dilekçe yazdım ve hemen kursiyer olabilmem için gerekli işlemleri başlattılar. Profesyonel bir eğitim anlayışı var. Sizi tepeden tırnağa mesleğinize hazırlıyorlar. Böyle kıymetli ve halka verilmiş bir yerin alınmasını asla istemiyoruz. Herkesin her zaman buradan faydalanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yurash: Binamızın İzmir halkına verilmesini istiyorum

Kursiyerlerden Milena Yurash, şunları söyledi:

"Biz uzak yerden geldik ve bize sahip çıktılar. Meslek Fabrikası'ndan mezun olan sayısız öğrencilerden biriyim ben. Burası sayesinde hayalindeki mesleğe sahip oldum. Bir anne ve eş için önemli bir gelişim merkezi burada verilen eğitimler sadece meslek öğretmekle kalmıyor aynı zamanda özgüven kazandırıyor. Kadınların potansiyelini artırıyor ve özgüven veriyor. Sayın yetkileri, binamızın İzmir halkına verilmesini, imkanı olmayan annelerin ve kadınların geleceğini eşit tutmasına yardımcı olmanızı diliyorum."

Tokcan: Çocuklarımızın ve gençlerimizin mirası

Güzel ve Bakım Hizmetlerinden eğitim alan Sevinç Tokcan, "Evine ekonomik katkıda bulunma imkanı buldum. İki sene önce dükkanımı açtım. Meslek Fabrikası, çocuklarımızın ve gençlerimizin mirası. Yüzlerce kadına istihdam oluyor. Oradan kurs bile almak insana o kadar özgüven getiriyor ki! Meslek Fabrikası kapanmasın" diye konuştu.

Yeke: Benimle birlikte birçok arkadaşım burada eğitim alıp iş bulup geçiniyorlar

Meslek Fabrikası sayesinde iş sahibi olan kursiyerlerden Esra Yeke, "Ben 42 yaşımda eşimden boşandım. Benimle birlikte birçok arkadaşım burada eğitim alıp iş bulup geçiniyorlar. Meslek Fabrikası'nın kapanamamasını talep ediyorum" dedi.

Tamercan: Meslek Fabrikamız sayesinde ayakta durup mücadele ediyoruz

El Sanatları Kursiyeri Hüsniye Tamercan, konuşmasında şunları söyledi:

"Emekliyim, evim kira. Atatürk posterleri ve bazı el işleri yaparak evimi geçindiriyorum. İkinci el pazarlarında yaptığımız ürünleri Meslek Fabrikamız sayesinde satıyoruz, ayakta durup mücadele ediyoruz. Meslek Fabrikası'nı kadınların ve gençlerin emeklerini nasıl elimizden alıyorlar? Herkesi direnmeye çağırıyorum."

Emek ve Demokrasi Güçleri'nden bildiri

Mitinge sendikalar da destek verirken mitingin amacını anlatmak amacıyla İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nin ortak bildirisi okundu. Bildiriyi, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin okudu.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

Bugün sadece bir binayı değil, bu kentin emeğini ve geleceğini savunuyoruz. Meslek Fabrikası, İzmir'de yıllardır başta kadınlar ve gençler olmak üzere 100 binden fazla yurttaşa eğitim vermiş, istidama doğrudan katkı sunmuş bir sosyal merkezdir. Bu merkez, yalnızca bir eğitim alanı değil, insanların kendi hayatlarını kurabildiği, ekonomik bağımsızlık kazandığı ve toplumsal hayata eşit biçimde katılabildiği bir dayanışma alanıdır. Aynı zamanda örnek bir sosyal belediyecilik modelidir. Bugün, Meslek Fabrikası'na el konuldu. Bu el koyma, yine bir kamu kurumu eliyle yapılmıştır. Halkın vergileriyle kurulup halkın ihtiyaçları için kullanılan bir alanın kamu gücü kullanılarak halktan koparılması kabul edilemez. Bu tesadüf değildir. Bu, kamusal alanı ortadan kaldırma politikasının bir sonucudur. Bu, emeği görünmez kılma anlayışının bir parçasıdır .Halkın ortak değerlerine doğrudan müdahaledir. Bu merkez, hiçbir meşruiyeti olmayan bir kararla VGM'ye devredilmiş, polis barikatlarıyla abluka altına alınmıştır. Bu yöntem hukukun değil, siyasi baskının yöntemidir. Bu açık bir hukuksuzluktur. Bu müdahale, siyasi iktidarın kamu gücünü kendi çıkarları için kullanmasının örneklerindendir. Hukuk askıya alınmıştır. Bu halkın iradesine yönelmiş bir saldırıdır. Biz bu hukuksuzluğu tanımıyoruz ve bu zorbalığa boyun eğmiyoruz. Kamusal alanların tasfiye edilmesine karşıyız."