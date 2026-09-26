Meteoroloji, Afyonkarahisar ve Isparta'da yer yer çok kuvvetli yağış uyarısı verdi - Son Dakika
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Meteoroloji, Afyonkarahisar ve Isparta'da yer yer çok kuvvetli yağış uyarısı verdi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güneybatıda öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Muğla, Antalya, Aydın, Denizli, Uşak ve Burdur ile Manisa ve İzmir'in güneydoğusunda kuvvetli, Afyonkarahisar ve Isparta'da yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Türkiye'nin güneybatısı için gökgürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, güneybatı kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren Muğla, Antalya, Aydın, Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Manisa'nın ve İzmir'in güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde ise yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Meteoroloji, Afyonkarahisar ve Isparta'da yer yer çok kuvvetli yağış uyarısı verdi - Son Dakika
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