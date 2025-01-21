Meteoroloji'den Sıcaklık ve Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji'den Sıcaklık ve Yağış Uyarısı

Bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde, yağış ve buzlanmaya dikkat!

21.01.2025 09:16
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Ege ve Batı Akdeniz ile Marmara'nın güneybatı, İç Anadolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, yağışların gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma olayı ile pus ve yer yer sis görülmesi, hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4-7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Öte yandan, rüzgarın yurdun doğu kesimleri ile Marmara'nın batısında kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ile buzlanma ve çığ hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıkları, Ankara'da en yüksek 10, en düşük -2; İstanbul'da en yüksek 9, en düşük 5; İzmir'de en yüksek 16, en düşük 8 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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