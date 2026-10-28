Meteoroloji Diyarbakır ve Muş'ta yarın sel ve hortum riskine karşı uyardı

Yurdun doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Batman'ın kuzeyi, Tunceli, Bingöl ve Muş'ta, akşam saatlerinden itibaren ise Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların oluşturacağı sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.