Meteoroloji Diyarbakır ve Muş'ta yarın sel ve hortum riskine karşı uyardı

Meteoroloji Diyarbakır ve Muş'ta yarın sel ve hortum riskine karşı uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji yarın öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Batman'ın kuzeyi, Tunceli, Bingöl ve Muş'ta, akşam saatlerinden itibaren Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli sağanak bekliyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve hortum riskine karşı tedbirli olunması istendi.
Yurdun doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Batman'ın kuzeyi, Tunceli, Bingöl ve Muş'ta, akşam saatlerinden itibaren ise Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların oluşturacağı sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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